Trucul Ramonei Bădescu pentru reducerea balonării și ușurarea digestiei. „Am un remediu foarte simplu. Este fantastic!”

După perioada sărbătorilor, când mesele bogate pot pune la încercare digestia și nivelul de energie, Ramona Bădescu (57 de ani) vine cu două soluții naturale inspirate din stilul de viață italian și mediteraneean.

Actrița, care a locuit mulți ani în Italia, a adoptat obiceiuri simple, dar eficiente, pe care le folosește și astăzi pentru a-și menține sănătatea și frumusețea. Într-o serie de videoclipuri publicate pe TikTok, vedeta a explicat pas cu pas două băuturi pe care le consideră esențiale în rutina ei zilnică.

Ce este canarino – infuzia italiană care calmează stomacul

Primul remediu recomandat de Ramona Bădescu este „canarino”, o băutură tradițională italiană preparată din coajă de lămâie și frunze de dafin. Actrița spune că această infuzie este ideală după mesele grele, deoarece ajută digestia și reduce balonarea.

„Ai mâncat mult de Sărbători și nu ai digerat? Am un remediu foarte simplu. Dafin, coajă de lămâie, apă fierbinte. Aveți grijă să nu tăiați partea albă a lămâii! Așteptăm 5 minute… Această băutură se numește canarino și am învățat-o în Italia. Este fantastică!”, a explicat vedeta. Ramona subliniază că infuzia este „fantastică”, deoarece „reduce balonarea, ajută la digestie și este împotriva crampelor la stomac”.

Pentru ea, canarino a devenit un ritual de după masă, un gest simplu care susține buna funcționare a sistemului digestiv.

Secretul Ramonei Bădescu pentru un ten luminos și hidratat

Pe lângă grija pentru digestie, Ramona Bădescu a dezvăluit și o băutură pe care o consumă pentru a-și menține pielea hidratată și luminoasă. Este vorba despre o infuzie de hibiscus combinată cu pară, un amestec bogat în vitamina C și antioxidanți.

„Astăzi vă povestesc despre un secret al unei băuturi care pe mine mă ajută în a mă simți mai luminoasă și cu o piele mai hidratată – pară cu hibiscus. Da, ați auzit bine!”, a spus actrița. Ea explică modul de preparare: „Pune hibiscus peste apă fierbinte, lasă să infuzeze. Hibiscusul conține multă Vitamina C, după care adăugăm și para pe care am tăiat-o în pătrățele. Lăsăm 10 minute.”

Ramona afirmă că această combinație este benefică pentru producția naturală de colagen, un proces care încetinește odată cu vârsta. „Nu numai că este o băutură fantastică pentru acest sezon rece, dar aceste două ingrediente, puse împreună, ajută la producția de colagen al organismului nostru”, a adăugat ea.

Remediile recomandate de Ramona Bădescu reflectă filosofia ei de viață: simplitate, naturalețe și grijă constantă pentru corp. Atât canarino, cât și infuzia de hibiscus cu pară sunt ușor de preparat, accesibile și potrivite pentru oricine își dorește să își îmbunătățească digestia sau aspectul pielii fără soluții complicate. Pentru actriță, aceste obiceiuri sunt mai mult decât trucuri – sunt parte dintr-un stil de viață echilibrat, pe care îl promovează cu entuziasm și autenticitate.

