Cine este Bettyshor de la Desafio: Aventura. Este fostă luptătoare RXF și influenceriță cu sute de mii de urmăritori

Beatrice Ungureanu, alias Bettyshor, își testează limitele în jungla Thailandei! Influențerița și fostă luptătoare RXF, cu sute de mii de urmăritori, se alătură echipei Norocoșii în competiția „Desafio: Aventura” difuzată pe PRO TV.

Cine este Bettyshor de la Desafio: Aventura

Beatrice Ungureanu, cunoscută online drept Bettyshor, are 26 de ani și este exemplul perfect al unei femei care își depășește limitele. Influencerița vibrantă și curajoasă a intrat în competiția PRO TV, Desafio: Aventura, unde face parte din echipa Norocoșii, gata să cucerească jungla thailandeză și inimile telespectatorilor.

Bettyshor nu este doar o prezență apreciată în mediul digital, unde peste 300.000 de urmăritori o urmăresc pe Instagram și TikTok. Dincolo de filtre și postări, Beatrice Ungureanu a demonstrat că este o luptătoare în adevăratul sens al cuvântului.

În 2023, ea a participat la o gală RXF, unde s-a confruntat cu Roxana Țuțu într-un meci intens, arătând că moda și sportul pot merge mână în mână. Meciul a fost marcat de momente dure, inclusiv o situație controversată cu Perversul de pe Târgu Ocna”, dar curajul ei a impresionat.

De ce a acceptat să participe la Desafio: Aventura

Înainte de debutul competiției, Bettyshor a mărturisit că simte că Desafio: Aventura este o oportunitate unică de a-și arăta adevărata putere.

„Știam în interior că voi fi parte din acest show”, spune ea, pregătită să lase confortul orașului în urmă pentru a înfrunta natura sălbatică.

Colegii ei din echipa Norocoșii o descriu ca fiind energică, pozitivă și implicată, calități esențiale pentru succes într-un reality-show de acest nivel.

În Desafio: Aventura, 24 de concurenți, împărțiți în echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – se confruntă cu provocări extreme pentru a câștiga resurse, privilegii și teritorii. Filmările au loc în peisajele exotice ale Thailandei, iar miza este marele premiu de până la 150.000 de euro. Însă, mai presus de câștig, fiecare participant va pleca acasă cu o experiență transformatoare.

