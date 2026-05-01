Iuliana Dup, eliminată de la Desafio: Aventura: “Simțeam că voi pleca acasă. Am anticipat absolut totul”/ Exclusiv

Iuliana Dup a părăsit competiția Desafio: Aventura după 15 săptămâni! Concurenta a pierdut în fața Alinei Oprea.

Iuliana Dup a pierdut duelul cu Alina Oprea (Lena) la Desafio: Aventura, show-ul difuzat de PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30. Astfel, Iuliana a fost eliminată din competiția filmată in Thailanda, ea rezistând în show 15 săptămâni.

Iuliana Dup, concurentă Desafio: Aventura: „Jumătate din mine nu mai suporta răutatea și jocurile din jur, iar cealaltă jumătate ar mai fi avut energie pentru încă 20 de probe”

Dacă ar fi să descrii parcursul tău în Desafio: Aventura în trei momente-cheie, care ar fi acelea și de ce?

Primul moment a fost intrarea mea în competiție. Am venit cu o energie foarte clară: să nu mă las infulențată de nimc, să dau tot ce este mai bun din mine și să rămân în competitie atât cât voi rezista fizic. Al doilea moment a fost atunci când am început să simt presiunea reală, și nu din probe, ci presiunea colegilor, din strategii și din tensiuni.

Acolo începe adevărata luptă, una care nu se vede la televizor. Iar al treilea moment a fost alegerea de a merge la duel. Nu am fugit niciodată de un duel! Din contră, m-am autopropus. Pentru mine, acela a fost punctul în care am știut cine sunt cu adevărat.

Care a fost cel mai greu moment pentru tine în competiție — unul în care ai simțit că ai putea renunța?

Durerea fizică am simțit-o doar pe probe. Acolo știi că trebuie să reziști și mergi mai departe indiferent de cât de greu îți este. Dar cel mai greu nu a fost fizic… a fost psihic. A fost momentul în care jumătate din mine nu mai suporta răutatea și jocurile din jur, iar cealaltă jumătate ar mai fi avut energie pentru încă 20 de probe. A fost o luptă între a rămâne și a pleca. Și, sincer, acolo m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu.

Duelul cu Alina Oprea a fost unul tensionat — ce ai simțit în acele minute și ce crezi că a făcut diferența?

Iuliana Dup a pierdut la duelul cu Alina Oprea: „După prima rundă am crezut că leșin”

În duel nu mai există “zgomot”. Nu mai există echipă. Existam doar eu. Nu mi-a fost frică, niciodată nu mi-a fost frică de un duel și nici de adversarii puternici. Îi respect, dar nu mă intimidează.

Ce a făcut diferența? Claritatea. Eu am intrat acolo fără regrete. Am dat tot ce a fost mai bun din mine! După prima rundă am crezut că leșin, dar am continuat cu runda a doua pe care am câștigat-o detașat, urmând runda trei, cea care decidea cine rămâne si cine pleacă.

Sincer, simțeam că voi pleca acasă. Simțeam asta foarte intens și nu din nesiguranță, ci din harul pe care îl am de a simți și citi oamenii din jurul meu. Am anticipat absolut totul. De aceea ieșirea mea din competiție a fost un moment de încântare și satisfacție pentru mine.

Privind înapoi, există o decizie sau un moment pe care l-ai fi gestionat diferit?

Nu aș schimba nimic esențial la mine. Poate doar aș fi avut mai multă liniște interioară în anumite momente. Dar fiecare reacție, fiecare nerv, fiecare decizie m-a adus aici, aici cea care sunt astazi. Și îmi asum tot.

Citește și – Câți bani a câștigat Ian la Desafio: Aventura. Artistul a rezistat 17 săptămâni în competiție

Citește și – Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro câștigați pentru participarea la Desafio

Citește și – Dr Cezar, eliminat de la Desafio: Aventura: “Eu am venit la această emisiune pentru experiența în sine, n-am avut o dorință atât de mare să câștig premiul cel mare” / EXCLUSIV

„Am învățat să spun lucrurilor pe nume, direct, fără să mă ascund”

Ce ai descoperit despre tine în această experiență, dincolo de probe și competiție?

Am descoperit că sunt mult mai puternică decât credeam, nu doar psihic, ci și fizic.

Am învățat să spun lucrurilor pe nume, direct, fără să mă ascund. Și mai ales… am învățat că pot rămâne eu, chiar și într-un mediu care încearcă să te schimbe.

Cum pleci din Desafio: Aventura: cu un gust amar sau cu sentimentul că ai câștigat ceva mai important?

Plec o Luptătoare așa cum am intrat! Cu lecții învățate, cu demnitate, cu o versiune mai asumată a mea și cu bucuria că am făcut parte din primul sezon Desafio: Aventura. Am intrat puternică, dar am ieșit și mai puternică! Și cred că, în final, asta e singura victorie care contează cu adevărat!

Foto: Pro TV

