Câți bani a câștigat Ian la Desafio: Aventura. Artistul a rezistat 17 săptămâni în competiție

Ian părăsește Desafio: Aventura după 17 săptămâni de competiție intensă. Artistul a pierdut duelul eliminator împotriva lui Rafael Szabo, colegul său din echipa Visătorilor, în ediția difuzată marți, 28 aprilie.
Participarea lui Ian la show-ul de la Pro TV nu a fost doar o experiență intensă, ci și una profitabilă. Potrivit speculațiilor din presă, acesta ar fi primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. După 17 săptămâni de lupte și provocări, artistul și-a asigurat un câștig total de 34.000 de euro.
Chiar dacă a ratat etapa finală, Ian a demonstrat o determinare exemplară. Cu toate acestea, eliminarea lui marchează un moment important în concurs: dizolvarea triburilor și trecerea la lupta individuală pentru premiul cel mare de 150.000 de euro.
În acest punct al competiției, doar șapte concurenți mai rămân în cursă. Printre aceștia se numără cinci Luptători: Dumbo, Vladimir Drăghia, Delia Salchievici, Coco și Lena. Lor li se alătură cei doi Visători rămași, Valentin și Rafael Szabo. Toți sunt hotărâți să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga marele premiu.
Pentru Ian, Desafio a fost o aventură plină de provocări și lecții. Deși a fost eliminat cu puțin înainte de marea finală, acesta a plecat acasă cu o experiență unică.