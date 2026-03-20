Luiza Condrea, eliminată de la Desafio: Aventura: „Dacă tactica din final era una mai bună, aș fi obținut o victorie detașată” / Exclusiv

Luiza Condrea a fost eliminată de la Desafio: Aventura, show-ul filmat în Thailanda și difuzat la Pro Tv.

Încă un concurent și-a luat rămas bun de la Desafio: Aventura – Luiza Condrea. Concurenta a fost eliminată după duelul intens cu Alina Oprea, cea din urmă reușind să rămână în competiție. Luiza a vorbit despre experiența ei în show, a dezvăluit ce prietenii a reușit să lege, dar și cum a schimbat-o participarea la Desafio: Aventura, emisiunea prezentată de Daniel Pavel.

Luiza Condrea, concurentă Desafio: Aventura: „A ținut și de noroc. Am părăsit competiția cu capul sus și cu admirația colegilor!”

Cum ai trăit momentul duelului cu Alina Oprea și ce crezi că a făcut diferența în acel duel decisiv?

A fost un duel care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură. Multe întorsături de situație și adrenalină la cote maxime! M-am bucurat de joc și de susținerea colegilor. Deși am dominat ca forță și ca rezistență, dacă tactica din final era una mai bună, aș fi obținut o victorie detașată.

Dacă ai putea relua acea confruntare, ai schimba ceva?

Am dat tot ce am putut pe traseu. Dar în partea de final cred că m-ar fi ajutat să aplic altă tehnică de aruncare a inelelor. A ținut și de noroc. Am părăsit competiția cu capul sus și cu admirația colegilor!

Care a fost cel mai greu moment pentru tine în Desafio: Aventura?

Un moment greu pentru mine a fost plecarea din echipă a lui Vladimir și a lui Dumbo. Acest lucru a destabilizat mult forța și strategia la nivel de echipă și a scos la suprafață tensiuni. Dar m-a și întărit schimbarea și am început să dau mai mult randament pe teren.

„La nivel de echipă au existat multe tensiuni și conflicte”

Dar cel mai frumos sau emoționant moment?

Zilnic aveam parte de momente emoționante. Fiecare joc venea cu o lecție de viață. Am trăit din plin această experiență unică, pe care aș repeta-o oricând.

Ce ai descoperit nou despre tine în această competiție?

Competiția Desafio: Aventura m-a întărit ca om și m-a ajutat să-mi conștientizez forța fizică și interioară. Și din nou mi s-a validat că bunătatea, răbdarea și capacitatea de a mă adapta rapid la oameni și la medii sunt punctele mele forte.

Cu cine ai legat cele mai puternice prietenii?

Am rămas în relații bune cu mulți dintre concurenți. Cele mai apropiate îmi sunt Coco și Iuliana, pe care le numesc din toată inima, prietene. Mi-au intrat la suflet și Codruța, Sergiu, Dumbo, Cezar, dar și fetele din echipa visătorilor. (Aurora și Cristina).

La nivel de echipă au existat multe tensiuni și conflicte. Le-am evitat o bună perioadă de timp, dar când acestea au început să ne afecteze calitatea jocurilor, mi-am spus punctul de vedere. Cu calmitate și argumente, desigur. Nu sunt un om al conflictelor.

„Nu am fost omul strategiilor. Mai în glumă mai în serios, erau destui oameni în jur care excelau ca și strategii”

Au existat tensiuni sau conflicte care te-au afectat?

Instinctul feminin mi-a fost un bun aliat în această competiție. Nu am fost omul strategiilor. Mai în glumă mai în serios, erau destui oameni în jur care excelau ca și strategii.

Ai avut o strategie clară sau ai mers mai mult pe instinct?

M-am simțit apreciată de ceilalți concurenți. Au existat și excepții, dar este sănătos să conștientizăm că nu putem fi pe placul tuturor.

Crezi că ai fost subestimată de ceilalți concurenți?

Am părăsit Desafio: Aventura în aplauzele colegilor, pentru câțiva s-a lăsat și cu lacrimi, iar acest lucru mi-a adus recunoștință și bucurie!

Foto: Pro TV

