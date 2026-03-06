Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv

Cristina Aiello a fost și ea eliminată de la Desafio: Aventura, competiția difuzată la Pro Tv și Voyo, și prezentată de Daniel Pavel.

Cristina Aiello a părăsit Desafio: Aventura, show-ul filmat în Thailanda, prezentat de Daniel Pavel. Concurenta a vorbit despre experiența sa în emisiune, ce laturi și-a descoperit, și a precizat că și-ar dori ca Rafael sau Valentin să câștige marele premiu.

Cristina Aiello: „Primul gând a fost că sunt pregătită să merg acasă, pentru că mi-am învățat toate lecțiile”

Cristina, ai plecat din competiție cu capul sus. Dacă ar fi să îți descrii parcursul într-un singur cuvânt, care ar fi acela și de ce?

Cuvântul cu care mi-aș descrie parcursul în această competiție este: firesc. M-am comportat firesc, am vorbit la fel, am fost competitivă fără să fiu toxică. Am încercat să-mi ajut mereu echipa, am fost exact cum sunt acasă, în viața de zi cu zi. Un om firesc, natural și ambițios.

În momentul în care ai realizat că drumul tău în Desafio Aventura se apropie de final, care a fost primul gând?

Primul gând a fost că sunt pregătită să merg acasă, pentru că mi-am învățat toate lecțiile. Desigur că mi-aș fi dorit tare să mă mai joc, să experimentez această aventură până la capăt. Dar eu consider că am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț: aceea de a îmi accepta unele limite care nu pot fi întrecute, oricât de mult aș încerca.

Cât de greu e să intri la duel cu o colegă din propria echipă? Sau ai văzut-o tot ca pe Delia din fosta echipă Norocoșii? Se luptă sportivul sau se luptă emoțiile?

Este greu să intri în competiție cu o colegă, însă eu am practicat un sport de performanță timp de 18 ani și știu să diferențiez lucrurile atunci când intru pe terenul de joc. Din momentul în care intram pe teren, priveam pe oricine ar fi fost în fața mea doar ca pe un competitor. Iar în momentul în care ieșeam eram prieteni, suporteri, camarazi, etc. Cred că în Desafio: Aventura nu a fost vorba doar despre sportivul Cristina, ci despre emoțiile Cristinei, omul Cristina și sufletul ei. Toate aceste variante au intrat în fiecare luptă.

Cristina Aiello a părăsit Desafio: Aventura. „Eu nu am vrut să renunț pentru nici măcar o secundă în acest show TV, căci pentru mine nu există acest cuvânt în dicționar”

Ai simțit vreo secundă că ți-ai dorit să nu fie Delia în fața ta?

Ținând cont că sportul de performanță m-a ajutat să pot diferenția clar omul din afara terenului de adversarul din teren, pentru mine chiar nu a contat cu cine intru la duel.

Care a fost momentul în care ai simțit că vrei să renunți?

Eu nu am vrut să renunț pentru nici măcar o secundă în acest show TV, căci pentru mine nu există acest cuvânt în dicționar. Au fost momente foarte grele, momente în care nu înțelegeam ce caut acolo, momente în care mă întrebam cum voi face față. Momente în care îmi imaginam ce bine este acasă, însă niciodată nu am spus „gata, renunț”.

A existat o noapte în care ai plâns și nu s-a văzut la TV?

Da, au existat momente în care am plâns și nu s-a văzut la TV. Plânsul nu este o slăbiciune, din punctul meu de vedere. Mă descărcam în momentul în care plângeam și așa puteam merge mai departe.

„Am retrăit multe momente din cariera mea de tenis în care umărul m-a încurcat și nu m-a lăsat să concurez la capacitatea fizică maximă. Iar aceste momente m-au făcut foarte vulnerabilă”

Ce te-a durut mai tare: eliminarea sau faptul că ai lăsat echipa în urmă?

Cel mai tare m-a durut faptul că umărul nu m-a lăsat să mă joc. Am retrăit multe momente din cariera mea de tenis în care umărul m-a încurcat și nu m-a lăsat să concurez la capacitatea fizică maximă. Iar aceste momente m-au făcut foarte vulnerabilă. Faptul că m-am despărțit de echipa mea a fost încă un factor dureros pentru mine, căci m-am atașat de toți.

Ce a schimbat competiția în tine, ca om?

Competiția nu m-a schimbat deloc, iar acest lucru pentru mine este un mare plus. M-a făcut însă să descopăr lucruri noi la mine, lucruri pe care în viața de zi cu zi nu aveam cum să le aflu. Cu siguranță mă consider mai puternică decât mă consideram înainte de acest show.

Dacă te-ai întâlni cu Cristina de dinainte de Desafio: Aventura, ce sfat i-ai da?

Aș sfătui-o pe Cristina să aibă mai multă încredere în ea și să își apere mai mult punctul de vedere.

Cristina Aiello, concurentă Desafio: Aventura: „Îmi doresc foarte tare ca Valentin sau Rafael să ridice trofeul deasupra capului la finalul acestui show”

Cui îi ții pumnii acum dintre Luptători și Visători?

Visătorilor le voi ține pumnii până la finalul competiției, căci sunt atașată emoțional de această echipă. Îmi doresc foarte tare ca Valentin sau Rafael să ridice trofeul deasupra capului la finalul acestui show.

Ai mai spune „da” unei astfel de provocări?

Cu siguranță aș spune „da” dacă s-ar mai ivi vreo oportunitate de genul. Le-aș dori tuturor oamenilor să aibă parte de o aventură de acest fel măcar o dată în viață. Pentru că este o experiență minunată, mult peste puterea mea de a o descrie.

Ce urmează pentru tine? Ne pregătești vreo surpriză?

Pentru mine urmează multă muncă pe terenul de tenis și de padel. Surpriza este că începând din acest an vreau să trec la nivelul următor și să construiesc o academie în adevăratul sens al cuvântului, care să îmi poarte numele și să ajute copiii să învețe tenis, padel, conduită sportivă și gestionarea emoțiilor.

Foto: Pro TV

