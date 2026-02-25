Cum a fost cerut în căsătorie Sergiu Califar de la Desafio: Aventura, de iubitul lui: „A fost foarte intens”

Sergiu Califar de la Desafio: Aventura a povestit în cadrul emisiunii cum a fost cerut în căsătorie de iubitul lui, Adi, în timpul unei vacanțe la Rio. Concurentul a mărturisit că momentul a fost unul emoționant, în noaptea dintre ani.

Sergiu Califar, cerut în căsătorie de iubitul lui, la Rio

Sergiu Califar, concurentul din echipa Norocoșilor la emisiunea Desafio: Aventura, și-a deschis sufletul în episodul difuzat pe 24 februarie, vorbind cu sinceritate despre viața sa personală și despre relația cu partenerul său, Adi.

Momentul emoționant în care acesta a fost cerut în căsătorie a fost cu adevărat special și plin de spontaneitate.

„Eu când am fost cerut, nu mă așteptam. Adică, eu eram super relaxat pe partea asta. Eram la Rio, de Revelion. La ei e și o tradiție, iese lumea pe plajă, se îmbracă în alb. E și o atmosferă care o dă un pic în spiritualitate. Noi eram cu cei mai buni prieteni de-ai noștri, într-un grup restrâns. Adi pur și simplu a venit la mine și îmi spunea să mă uit la o clădire. Bă, și tremura tot. Când mă întorc, el s-a pus într-un genunchi, a fost foarte intens”, a povestit Sergiu Califar, vizibil emoționat.

Cei doi s-au și căsătorit, însă concurentul spune că mariajul lor este mai mult simbolic.

„Da, da, e mai mult simbolică”, a precizat Sergiu când a fost întrebat dacă el și Adi s-au căsătorit.

Concurentul, despre felul în care a reacționat familia lui când a aflat că este gay

Sergiu a vorbit deschis și despre lupta sa interioară pentru a se accepta, o călătorie personală care a început în primul an de facultate.

„Mi-a luat mult să mă accept. Nu știu dacă a fost un avantaj sau nu, dar la mine s-a întâmplat în primul an de facultate. Până atunci nici nu aveam cu cine să vorbesc, au fost un pic alte vremuri. Eu mă simt bine în pielea mea. Îmi pare rău dacă nu-ți place de mine pentru că sunt gay. Suntem în era în care suntem și nu știu dacă asta ar trebuie să facă o diferență”, a declarat Sergiu Califar în cadrul emisiunii.

Deși este împăcat cu cine este, Sergiu Califar a recunoscut că nu toată lumea din jurul său a acceptat cu ușurință acest lucru, inclusiv părinții lui.

„Părinții mei, cu siguranță nu sunt atât de confortabili cu asta. E un lucru care mă doare, recunosc, mi se pare că au renunțat la foarte mulți oameni din jurul lor tocmai pentru a nu li se pune întrebări”, a adăugat el cu tristețe.

Sursă foto: Facebook, Instagram

