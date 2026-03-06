Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv

Aurora Ghinoiu a fost eliminată de la Desafio: Aventura, show-ul de la Pro Tv, prezentat de Daniel Pavel.

Aurora Ghinoiu a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, ce senzații, momente grele, dar și ce emoții a trăit la Desafio: Aventura. Ea a mărturisit că într-una din nopțile grele, petrecute în pustiu, și-a găsit inspirația și a făcut versurile unei piese lansate recent, la întoarcerea acasă.

Cum ai simțit această experiență în cadrul emisiunii Desafio: Aventura? Ce ți-a schimbat cel mai mult în tine?

Aurora Ghinoiu: „Sunt mult mai recunoscătoare pentru ceea ce am, pentru familie, prieteni și jobul meu”

Am simțit intens toată experiența Desafio: Aventura. În general, sunt o fire sensibilă, care trăiește emoțiile intens. Dar de data aceasta, datorită condițiilor dure la care am fost expusă, sensibilitatea mea a devenit, la rândul ei, sensibilă. Tocmai asta cred că e frumusețea acestui reality game show – scoate adevărul din tine și îl intensifică.

Caracterul meu a rămas același și în timpul emisiunii, și după, însă sunt câteva perspective care s-au schimbat. De exemplu, astăzi sunt mult mai recunoscătoare pentru ceea ce am, pentru familie, prieteni și jobul meu. Astăzi prețuiesc fiecare lucru mărunt, nu mai ignor binele crezând că mi se cuvine.

În duelul cu Alina Oprea, care a fost momentul-cheie? Crezi că a contat mai mult pregătirea, strategia sau presiunea psihică?

Sunt o visătoare, așadar răspunsul meu nu va fi unul pragmatic.

Cred că nu a contat nici pregătirea (având în vedere că am avut avantaj o bună perioadă din joc), nici strategia și nici presiunea. Cred pur și simplu că Desafio a fost un drum pentru noi toți, care are și o destinație. Eu am ajuns la destinație în episodul 16 și am îmbrățișat cu capul sus acest lucru.

Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura: „Am învățat să mă iubesc, am învățat să îmi cânt și mie, nu doar altora, mi-am primit lecțiile”

Pe acest minunat drum am întâlnit un om de suflet (Cristina), am învățat să mă iubesc, am învățat să îmi cânt și mie, nu doar altora, mi-am primit lecțiile și, odată ajunsă la destinație, mi-am luat la revedere de la cei ce încă erau pe drumul Desafio și am plecat zâmbind către alte drumuri care mă așteaptă.

Ai avut o strategie clară încă de la început sau ai adaptat-o pe parcurs? Dacă da, care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o?

Am spus încă de la casting că eu nu sunt omul strategiilor. Eu sunt atât de deschisă, încât, dacă ar trebui să vă spun ceva ce nu știe nimeni despre mine, nu aș avea ce să vă spun. Sunt un „oversharer”, spun tot ceea ce gândesc și toate planurile pe care le am. Așadar, cu riscul de a nu avea nicio strategie, am ales să fiu eu, să comunic și să nu am nimic de ascuns.

„Printre momentele pe care eu le regret se numără cele în care nu am avut suficientă încredere în mine”

Există vreun regret legat de parcursul tău în competiție? Dacă ai putea întoarce timpul, ai face ceva diferit?

Nu ai cum să nu ai regrete decât dacă nu greșești… Și cine nu greșește? Printre momentele pe care eu le regret se numără cele în care nu am avut suficientă încredere în mine, în care am plecat urechea către vocile unor oameni care nu îmi voiau binele, în care am fost naivă și am avut încredere în persoane care nu meritau.

Dar cel mai mare regret este că nu am ascultat mai mult de vocea Cristinei, care, ca o soră grijulie, a încercat constant să mă facă să fiu mai atentă la cei din jur, să mă iubesc mai mult și să mă pun pe primul loc.

Ce ai învățat despre tine în această aventură? Ai descoperit o latură pe care nu o știai până acum?

Înainte de această aventură nu îmi cunoșteam inteligența emoțională. Confundam sensibilitatea mea cu o slăbiciune, credeam că acest suflet de artist care are trăiri intense dă dovadă de imaturitate. În cadrul show-ului, însă, am descoperit ca pot pune emoțiile pe pauză atunci când simt că acest lucru este de folos, am descoperit că pot să tac și să fiu liniște atunci când în jur e haos.

Aurora Ghinoiu, piesă nouă după Desafio: Aventura: „Principalele trăiri care se regăsesc în piesă sunt frica, dorul și speranța”

Cum a luat naștere piesa pe care ai lansat-o după experiența din show? A fost scrisă în timpul competiției sau după eliminare?

În prima seară, în pustiu, am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm. În acea noapte, vulnerabilă fiind, mă tot gândeam la oamenii dragi de acasă și la un moment dat m-am imaginat spunându-le “sub cerul liber mă veți găsi” – am știut din acel moment că “Sub cerul liber” va fi titlul unei piese, am știut că urmează să adun trăiri, emoții si experiențe care acasă vor deveni versuri. De aceea, printre ultimlele mele cuvinte din show au fost “mă duc să îmi scriu muzica”.

Ce trăiri din competiție se regăsesc cel mai puternic în cântec? Este mai mult despre luptă, despre emoții, despre dezamăgire sau despre putere?

Principalele trăiri care se regăsesc în piesă sunt: frica, dorul și speranța.

Dacă ar fi să schițez pe scurt o hartă a emoțiilor din piesă ar arăta astfel:

Prima strofă – prima jumătate este despre frică, a doua jumătate despre încrederea în sine.

A doua strofă – e despre naivitatea pe care o am și din cauza căreia uneori trăiesc dezamăgiri.

Refrenul – înglobează atât dorul pe care îl simțeam constant față de persoana iubită, cât și eliberarea și sentimentul de putere pe care l-am simțit fiind expusă, în ploaie, aproape de natură si de divinitate.

Ceea ce aș vrea însă să precizez este că aș fi egoistă să spun ca piesa “Sub cerul liber” este despre mine și atât. Acum că este lansată, este despre oricine a crezut că nu mai poate și totuși a mai putut puțin. Este atât despre lupte, cât și despre povești de dragoste. Este a tuturor celor care se regăsesc în ea.

