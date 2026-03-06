  MENIU  
Home > Vedete > Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv

Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

Aurora Ghinoiu a fost eliminată de la Desafio: Aventura, show-ul de la Pro Tv, prezentat de Daniel Pavel.

Aurora Ghinoiu a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, ce senzații, momente grele, dar și ce emoții a trăit la Desafio: Aventura. Ea a mărturisit că într-una din nopțile grele, petrecute în pustiu, și-a găsit inspirația și a făcut versurile unei piese lansate recent, la întoarcerea acasă.

Cum ai simțit această experiență în cadrul emisiunii Desafio: Aventura? Ce ți-a schimbat cel mai mult în tine?

Aurora Ghinoiu: „Sunt mult mai recunoscătoare pentru ceea ce am, pentru familie, prieteni și jobul meu”

Am simțit intens toată experiența Desafio: Aventura. În general, sunt o fire sensibilă, care trăiește emoțiile intens. Dar de data aceasta, datorită condițiilor dure la care am fost expusă, sensibilitatea mea a devenit, la rândul ei, sensibilă. Tocmai asta cred că e frumusețea acestui reality game show – scoate adevărul din tine și îl intensifică.

„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Recomandarea zilei

Caracterul meu a rămas același și în timpul emisiunii, și după, însă sunt câteva perspective care s-au schimbat. De exemplu, astăzi sunt mult mai recunoscătoare pentru ceea ce am, pentru familie, prieteni și jobul meu. Astăzi prețuiesc fiecare lucru mărunt, nu mai ignor binele crezând că mi se cuvine.

În duelul cu Alina Oprea, care a fost momentul-cheie? Crezi că a contat mai mult pregătirea, strategia sau presiunea psihică?

„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Recomandarea zilei
Aurora Ghinoiu, eliminata de la Desafio Aventura (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Sunt o visătoare, așadar răspunsul meu nu va fi unul pragmatic.

Cred că nu a contat nici pregătirea (având în vedere că am avut avantaj o bună perioadă din joc), nici strategia și nici presiunea. Cred pur și simplu că Desafio a fost un drum pentru noi toți, care are și o destinație. Eu am ajuns la destinație în episodul 16 și am îmbrățișat cu capul sus acest lucru.

Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura: „Am învățat să mă iubesc, am învățat să îmi cânt și mie, nu doar altora, mi-am primit lecțiile”

Pe acest minunat drum am întâlnit un om de suflet (Cristina), am învățat să mă iubesc, am învățat să îmi cânt și mie, nu doar altora, mi-am primit lecțiile și, odată ajunsă la destinație, mi-am luat la revedere de la cei ce încă erau pe drumul Desafio și am plecat zâmbind către alte drumuri care mă așteaptă.

Ai avut o strategie clară încă de la început sau ai adaptat-o pe parcurs? Dacă da, care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o?

Am spus încă de la casting că eu nu sunt omul strategiilor. Eu sunt atât de deschisă, încât, dacă ar trebui să vă spun ceva ce nu știe nimeni despre mine, nu aș avea ce să vă spun. Sunt un „oversharer”, spun tot ceea ce gândesc și toate planurile pe care le am. Așadar, cu riscul de a nu avea nicio strategie, am ales să fiu eu, să comunic și să nu am nimic de ascuns.

„Printre momentele pe care eu le regret se numără cele în care nu am avut suficientă încredere în mine”

Există vreun regret legat de parcursul tău în competiție? Dacă ai putea întoarce timpul, ai face ceva diferit?

Nu ai cum să nu ai regrete decât dacă nu greșești… Și cine nu greșește? Printre momentele pe care eu le regret se numără cele în care nu am avut suficientă încredere în mine, în care am plecat urechea către vocile unor oameni care nu îmi voiau binele, în care am fost naivă și am avut încredere în persoane care nu meritau.

Dar cel mai mare regret este că nu am ascultat mai mult de vocea Cristinei, care, ca o soră grijulie, a încercat constant să mă facă să fiu mai atentă la cei din jur, să mă iubesc mai mult și să mă pun pe primul loc.

Citește și – Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. „Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!”

Citește și – Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei

Citește și – Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel

Ce ai învățat despre tine în această aventură? Ai descoperit o latură pe care nu o știai până acum?

Înainte de această aventură nu îmi cunoșteam inteligența emoțională. Confundam sensibilitatea mea cu o slăbiciune, credeam că acest suflet de artist care are trăiri intense dă dovadă de imaturitate. În cadrul show-ului, însă, am descoperit ca pot pune emoțiile pe pauză atunci când simt că acest lucru este de folos, am descoperit că pot să tac și să fiu liniște atunci când în jur e haos.

Aurora Ghinoiu, piesă nouă după Desafio: Aventura: „Principalele trăiri care se regăsesc în piesă sunt frica, dorul și speranța”

Cum a luat naștere piesa pe care ai lansat-o după experiența din show? A fost scrisă în timpul competiției sau după eliminare?

În prima seară, în pustiu, am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm. În acea noapte, vulnerabilă fiind, mă tot gândeam la oamenii dragi de acasă și la un moment dat m-am imaginat spunându-le “sub cerul liber mă veți găsi” – am știut din acel moment că “Sub cerul liber” va fi titlul unei piese, am știut că urmează să adun trăiri, emoții si experiențe care acasă vor deveni versuri. De aceea, printre ultimlele mele cuvinte din show au fost “mă duc să îmi scriu muzica”.

Ce trăiri din competiție se regăsesc cel mai puternic în cântec? Este mai mult despre luptă, despre emoții, despre dezamăgire sau despre putere?

Principalele trăiri care se regăsesc în piesă sunt: frica, dorul și speranța.

Dacă ar fi să schițez pe scurt o hartă a emoțiilor din piesă ar arăta astfel:

Prima strofă – prima jumătate este despre frică, a doua jumătate despre încrederea în sine.

A doua strofă – e despre naivitatea pe care o am și din cauza căreia uneori trăiesc dezamăgiri.

Refrenul – înglobează atât dorul pe care îl simțeam constant față de persoana iubită, cât și eliberarea și sentimentul de putere pe care l-am simțit fiind expusă, în ploaie, aproape de natură si de divinitate.

Ceea ce aș vrea însă să precizez este că aș fi egoistă să spun ca piesa “Sub cerul liber” este despre mine și atât. Acum că este lansată, este despre oricine a crezut că nu mai poate și totuși a mai putut puțin. Este atât despre lupte, cât și despre povești de dragoste. Este a tuturor celor care se regăsesc în ea.

Foto: Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Fanatik
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Maria Dragomiroiu, recunoscătoare că a fost părăsită de tatăl copiilor
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Încep filmările la Insula Iubirii, sezonul 10. Primele declarații ale lui Radu Vâlcan: „În sfârșit vă putem oferi această informație, atât de așteptată”
Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. "Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Observator News
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton