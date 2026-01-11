Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel

Cristina Aiello, fostă jucătoare de tenis, pornește în aventura vieții sale în noul reality show Desafio: Aventura de la PRO TV. Hotărâtă și curajoasă, ea își propune să-și depășească limitele și să rămână autentică în provocările din Thailanda.

Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura

Cristina Aiello, fostă jucătoare de tenis de performanță și actuală pasionată de padel, este una dintre cele 24 de concurente care și-au propus să își depășească limitele în cadrul show-ului Desafio: Aventura de la PRO TV. Carismatică și determinată, Cristina face parte din echipa Visătorii și se declară o competitoare înnăscută.

„Nu îmi plac deloc păianjenii. Nu e o fobie, dar o să țip și voi merge mai departe”, spune Cristina cu zâmbetul pe buze, demonstrând că frica nu o oprește să își urmeze visurile.

Cu o atitudine pozitivă și mult curaj, ea vede în această competiție o oportunitate unică de evoluție personală, fără să renunțe la autenticitate.

Cristina Aiello, alături de echipa Visătorii, aduce în competiție energia ei de sportivă de performanță și dorința de a-și pune la încercare limitele.

„Am învățat din sport disciplina, dar și cum să gestionez eșecul”, mărturisește ea, pregătită să facă față oricărei provocări lansate de această aventură incredibilă.

Experiența care a pregătit-o pentru Desafio: Aventura

Înainte de a pleca în Thailanda, unde se filmează Desafio: Aventura, Cristina Aiello a dezvăluit că a trecut printr-o experiență care a pregătit-o fizic și psihic pentru provocările show-ului de la Pro TV.

„Sunt un om absolut normal, ca toți oamenii. Firesc, care nu încearcă să pară mai mult sau mai puțin, sau să se corecteze sau să nu spună chestii ca să nu deranjeze pe cineva. Este un om absolut normal”, se descrie concurenta.

Aceasta spune că și-a propus „să nu mă transform, doar să evoluez, sper să-mi și iasă. Sunt sigură că vom fi puși în situații limite care vor aduce la iveală poate lucruri negative, poate reacții anormale, dar trebuie să le acceptăm și pe acelea și să realizăm că fac parte din noi”.

În ceea ce privește strategia, Cristina spune că își dorește să rămână autentică și să creeze o legătură cu colegii ei din echipa „Visătorii”.

„Strategia mea e să rămân eu, autentică, și să atrag energia oamenilor care sunt tot autentici, să facem o echipă bună până când nu o să mai putem face echipă și o să fim pe cont individual și atunci va depinde doar de mine totul”, a precizat ea.

„Cred că sunt pregătită, am fost pusă în situații de lipsă de confort, am dormit în hotel cu gândaci pe perne și așa mai departe. Și atunci cred că acea amintire neplăcută m-a pregătit pentru treaba asta. Cred că este o șansă pentru mine să-mi testez și fizicul și psihicul și sufletul și tot”, a mai zis Cristina Aiello, înainte de a ajuns în Thailanda.

Sursă foto: Instagram

