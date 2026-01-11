Sofia Vicoveanca a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție”. Care este starea ei de sănătate acum

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a ajuns de urgență la Spitalul din Suceava pe 11 ianuarie 2026, în urma unui infarct. Medicii au intervenit rapid, iar starea ei este acum stabilă. Familia cere discreție.

Cum se simte Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct, la 84 de ani

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a trecut printr-un moment delicat la începutul acestui an. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 ianuarie, artista în vârstă de 84 de ani a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, în jurul orei 4:00 dimineața, după ce a suferit un infarct.

Medicii au intervenit prompt, iar în prezent cântăreața se află într-o stare stabilă, conform declarațiilor oferite de dr. Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al spitalului. „Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat acesta, potrivit Cancan.ro.

Familia artistei a solicitat discreție, însă vestea a îngrijorat întreaga comunitate artistică și pe admiratorii artistei, care îi transmit în continuare mesaje de încurajare.

Cum își îngrijește Sofia Vicoveanca vocea la 84 de ani

Sofia Vicoveanca, cunoscută pentru energia și pasiunea cu care urcă pe scenă, a vorbit recent despre dragostea ei pentru muzică și despre cum își menține vocea în formă.

„Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea. Îmi protejez vocea, nu mănânc înghețată și nu beau rece”, mărturisea artista în urmă cu câteva luni, citată de Libertatea.ro.

De-a lungul carierei sale impresionante, Sofia Vicoveanca a adus zâmbete și emoție prin cântecele și poeziile sale. Dragostea ei pentru public și dăruirea cu care urcă pe scenă rămân un exemplu pentru toți artiștii care își urmează pasiunile cu determinare și optimism.

Foto: Facebook

