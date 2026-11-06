Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”

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Actrița Doina Teodoru schimbă din nou postul de televiziune. După ce în ultimii ani a apărut la Pro TV în emisiunea „Săriți de pe fix”, ea revine la Antena 1, postul unde a câștigat în trecut show-ul „iUmor” și a concurat la „America Express”.

Doina Teodoru pleacă de la Pro TV

Ea a fost distribuită în serialul „Inimă sub acoperire”, o producție coordonată de Ruxandra Ion și programată pentru difuzare la începutul anului 2027. În acest proiect, Doina Teodoru va interpreta un rol diferit de cele din comedie: Lana, o femeie de origine macedoneană care lucrează ca profiler și activează ca agent sub acoperire în divizia românească a unei agenții europene antifraudă.

Actrița a explicat ce a atras-o la acest personaj: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea de a construi un personaj diferit de cele pe care le-am interpretat până acum. Lana este esențială pentru echipă, dar nu simte nevoia să fie în centrul atenției. Observă mult, știe foarte multe lucruri despre cei din jur și alege cu grijă când și ce spune. În momentele de criză, rămâne lucidă și găsește rapid soluții, fără să facă un spectacol din asta. Este un rol care m-a provocat să las uneori privirea și reacțiile să vorbească mai mult decât replicile.”

Tot ea a adăugat: „Mi-a plăcut să lucrez pe un personaj care e esențial fără să fie zgomotos, care observă mai mult decât spune și care își păstrează controlul chiar și atunci când totul din jur pare să scape de sub control. E un rol care m-a provocat să stau în tăcere și să las privirea și reacțiile să vorbească mai mult decât replicile”.

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Mihai Călin va juca în aceeași producție

Mutarea Doinei Teodoru vine la scurt timp după o decizie similară luată de Mihai Călin. Actorul a părăsit tot Pro TV, unde jucase în „Groapa” și „Betoane”, pentru a juca în aceeași producție de la Antena 1, post unde a mai avut roluri în serialele „Fructul oprit” și „Adela”.

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În „Inimă sub acoperire”, rolurile principale sunt interpretate de Eduard Trică și Maria Țăpușă. Din distribuție mai fac parte Maia Morgenstern, Oana Moșneagu, Bogdan Cotleț, Alexia Artenii, Cristina Ciobănașu, Cătălin Gheorghe, Andreea Vasile, Bogdan Dumitrache, Ioana Flora și Bogdan Albulescu, iar pe internet au fost vehiculate și numele actrițelor Ioana Blaj și Anda Sârbei.

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Sursă foto: Instagram, PR

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