Doliu în lumea filmului! Celebra actriță italiană Lucia Modugno a murit la 94 de ani

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Lumea filmului este în doliu după pierderea uneia dintre cele mai rafinate și longevive legende ale ecranului italian. Actrița Lucia Modugno s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, lăsând în urmă un moștenire culturală impresionantă și o carieră care s-a întins pe parcursul a peste șase decenii.

Născută la Bari în iulie 1932, artista a trecut în neființă la Spitalul Tiberia din Roma, vestea tragică fiind confirmată de familie și preluată de principalele instituții de presă din Italia.

O carieră de excepție alături de titanii filmului italian

Parcursul artistic al Luciei Modugno a fost marcat de colaborări cu unii dintre cei mai celebri regizori din istoria cinematografiei. Debutul său pe marele ecran a avut loc în anul 1959, atunci când legendarul Roberto Rossellini a distribuit-o în rolul unei tinere partenizane în pelicula Il generale Della Rovere. De-a lungul anilor, actrița a demonstrat o versatilitate ieșită din comun, lucrând cu nume uriașe precum Dino Risi, Ettore Scola, Mario Bava sau Sergio Corbucci, și excelând într-o multitudine de genuri, de la comedie și drame până la filme horror și celebrul gen spaghetti western.

Omagiul autorităților: „Eleganță, talent și ani de muncă asiduă”

Vestea dispariției actriței a generat un profund val de emoție în rândul publicului și al oficialităților. Într-o declarație oficială transmisă presei, Subsecretarul de Stat pentru Cultură a adus un omagiu emoționant carierei și personalității artistei, subliniind amprenta lăsată asupra culturii italiene:

„Eleganță, talent și ani de muncă asiduă. Lucia Modugno a fost o artistă care a adus o contribuție semnificativă la cultura țării noastre. A trecut fără efort de la ecranul mare la teatru, lăsându-și amprenta mai târziu și ca regizor și scriitor.”

Reprezentantul Ministerului Culturii a adăugat:

„Odată cu plecarea ei, pierdem o profesionistă rafinată și talentată care a lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori ai Italiei, de la Rossellini la Risi și Scola. Cele mai profunde condoleanțe merg către familia ei.”

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O prezență constantă în cinematografie și televiziune până la vârste înaintate

Dincolo de marile sale succesorii cinematografice din anii ’60, printre care se numără titluri consacrate precum I mostri, Se permettete parliamo di donne sau Diabolik, Lucia Modugno a rămas o prezență extrem de activă și îndrăgită și în televiziune. Dăruirea sa pentru artă nu s-a oprit odată cu înaintarea în vârstă, actrița continuând să apară în producții moderne. Printre cele mai recente realizări ale sale se numără comedia dramatică Gli amici del bar Margherita din 2009, dar și apariția remarcabilă din comedia romantică Gli anni più belli, lansată în 2020.

Ultimul omagiu public și ceremonia de adio au fost programate pentru luna noiembrie, la biserica parohială San Giuliano Martire din Roma, acolo unde familia, colegii și admiratorii i-au putut aduce un ultim omagiu unei stele care a luminat ecranul aproape o viață întreagă.

Foto – Profimedia

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