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Rachael Stirling (49 ani) a dezvăluit că obișnuiește să înghită particule din cenușa mamei sale de fiecare dată când urmează să urce pe scenă. Actrița a explicat că, în acest mod, simte că regretata Diana Rigg este mai aproape de ea și o protejează.

Rachael Stirling a mâncat din cenușa mamei sale

Actrița Rachael Stirling a dezvăluit, în cartea sa de memorii, „All About My Mother”, că a avut o legătură profundă cu Diana Rigg, iar această legătură continuă și după moarte. Vedeta a mărturisit că, înainte de a urca pe scenă, înghite câteva particule din cenușa acesteia.

„Îi înghit cenușa înainte să urc pe scenă. Oamenii rămân șocați când le povestesc, dar pentru mine este ceva cât se poate de firesc. Simt că mă învăluie, că mă protejează și că este mereu alături de mine. Mama este superputerea mea”, a scris ea în cartea de memorii, potrivit The Telegraph.

Totul a început în anul 2022, înaintea premierei spectacolului Scandaltown. Atunci, actrița a luat câteva particule din cenușa mamei sale, punându-le pe limbă.

„Știu că poate părea o nebunie, dar, pentru mine, totul avea sens”, a explicat Rachael Stirling.

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Actrița, catalogată drept „canibală”

Gestul lui Rachael Stirling nu a fost privit cu ochi buni de fanii săi și spune că a fost „tratată ca o canibală”. Mai mult, se pare că oamenii s-au declarat dezgustați de gestul său.

„Unii mă privesc cu o grimasă de parcă ar fi mușcat dintr-o lămâie, în timp ce alții își exprimă dezgustul fără nicio reținere”, a menționat actrița.

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Deși a fost intens criticată pentru gestul său, Rachael Stirling nu s-a lăsat descurajată și continuă să se conecteze cu mama ei moartă prin intermediul cenusei acesteia.

„Nu mă va convinge nimeni să renunț. Îmi voi apăra până la capăt dreptul de a continua acest ritual”, a subliniat actrița.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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