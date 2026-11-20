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Smaranda Știrbu, partenera lui Selly, a dat lovitura la examenul de rezidențiat susținut pe 15 noiembrie. Tânăra a obținut un punctaj impresionant, care îi deschide drumul către specializarea mult visată, însă performanța a venit cu un preț uriaș: un an de sacrificii, până la 17 ore de studiu pe zi și un moment critic de epuizare chiar înainte de test.

Ce punctaj a obținut Smaranda Știrbu la examenul de rezidențiat

După luni întregi de izolare și muncă asiduă, Smaranda Știrbu își poate culege acum roadele efortului. Tânăra a obținut 818 puncte din maximum 950, un scor excelent care îi garantează libertatea de a-și alege specializarea medicală pe care și-o dorește. La câteva zile după examen, iubita lui Selly a vorbit deschis despre presiunea uriașă din ultimul an și despre momentele în care a simțit că cedează.

Drumul către acest rezultat a început încă de pe 1 octombrie 2025, odată cu debutul ultimului an de facultate. Deși inițial parcurgea câte cinci-șase pagini pe zi, în aproximativ cinci ore de studiu, ritmul a devenit infernal pe măsură ce examenul se apropia. Nemulțumită de rezultatul obținut la simulare, Smaranda a decis să se „baricadeze în casă” și a ajuns să studieze chiar și 16-17 ore pe zi.

„A fost un an foarte greu, din multe puncte de vedere, dar și frumos. Ai trei cărți care însumează undeva la 900 de pagini care trebuie știute din scoarță în scoarță. Studenții își iau minim un an pentru a învăța pentru acest examen și constă în 200 de grile de rezolvat în patru ore. Ai zice că este suficient timp, dar mulți studenți se plâng de aceste patru ore, pentru că ai de completat și un borderou care îți ia minim 40 de minute. Înseamnă mai puțin de un minut pe grilă”, a povestit Smaranda Știrbu pe Instagram.

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Iubita lui Selly a clacat cu doar câteva zile înainte de examen

Efortul supraomenesc și lipsa timpului pentru activitățile de bază și-au spus cuvântul chiar pe ultima sută de metri. Cu doar șapte zile înainte de examen, creierul tinerei a cedat în fața oboselii acumulate, iar salvarea a venit la sfatul unui medic pe care îl apreciază.

„Și fix cu o săptămână înainte de rezidențiat am clacat. Adică deschideam cărțile și tot ce citeam eu nu mai recunoșteam. Am intrat într-o fază din asta în care nu mai știam lucruri pe care eu le citeam de un an de zile. Eu nu le mai recunoșteam. M-am interesat, am vorbit cu o doctoriță pe care o apreciez foarte mult și care m-a sfătuit foarte bine, pentru că nu cred că ar fi ieșit bine dacă nu făceam ceea ce ea m-a îndrumat, și anume să-mi iau o zi în care să nu mai fac absolut nimic. Adică eu am trecut de la a face 16-17 ore pe zi la o zi în care n-am mai făcut nimic. Și mi-a fost greu să nu mai fac nimic, pentru că în interiorul meu mă simțeam vinovată, doar că creierul meu avea nevoie de o resetare”, a mărturisit Smaranda Știrbu.

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Sprijinul necondiționat primit din partea lui Selly și a familiei

Pe tot parcursul acestei perioade solicitante, Smaranda Știrbu a avut parte de susținerea necondiționată a lui Selly și a părinților ei, cărora le-a mulțumit public pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă atunci când ea nu mai avea timp nici măcar să doarmă sau să mănânce.

„Nu mai aveam timp să dorm, să mănânc, de absolut nimic. Este o informație foarte dificilă, pusă pe două coloane și se uită foarte repede. În final, eu am luat 818 puncte la acest examen. Este un punctaj care îmi oferă posibilitatea să aleg specializarea la care eu visez”, a concluzionat iubita lui Selly.

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Sursă foto: Instagram

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