Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. De la Miss Buzău la nunta amânată cu fostul premier

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sorina Docuz a atras din nou toate privirile după ce a venit la brațul lui Marcel Ciolacu la botezul organizat de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Evenimentul a adunat la un loc nume grele din PSD și a marcat prima apariție publică asumată a celor doi, după ani la rând în care fostul premier a negat orice legătură amoroasă.

Cine este Sorina Docuz

Apariția de la Timișoara a declanșat un val de discuții și critici în presă și pe scena politică. La scurt timp, Marcel Ciolacu (58 de ani) și Sorina Docuz (35 de ani) au luat o decizie neașteptată. Fostul premier a declarat pentru G4Media că plănuiau să se căsătorească la sfârșitul lunii noiembrie, dar au anulat nunta din cauza reacțiilor apărute în spațiul public.

”Rămânem în probe o perioadă”, a declarat Marcel Ciolacu, care se pregătea să facă acest pas pentru a doua oară, după o căsnicie de peste două decenii cu Roxana Ciolacu.

Povestea Sorinei Docuz a început însă cu mult înainte de asocierea cu Marcel Ciolacu. Originară din Buzău, la fel ca fostul premier, ea a intrat în lumina reflectoarelor la sfârșitul adolescenței, când a câștigat titlul de Miss Buzău, la vârsta de 18 ani. Tot atunci l-a cunoscut și a început relația cu Robert Negoiță.

În 2014, la vârsta de 22 de ani, Sorina Docuz s-a căsătorit cu primarul Sectorului 3 din București. Relația lor a atras atenția presei, iar căsnicia s-a încheiat discret în toamna anului 2016, printr-o înțelegere amiabilă la notar. Din această relație a rezultat un băiat care are acum 11 ani. Din prima ei căsnicie, Sorina a rămas cu un apartament, cu un cont bun în bancă, dar și cu două afaceri de familie, după cum scrie Viva.ro

Ulterior, Sorina Docuz și-a refăcut viața sentimentală alături de omul de afaceri Mădălin Stan. Cei doi au fost căsătoriți pentru o perioadă scurtă și au împreună o fetiță. Mariajul cu Stan a rezistat mai puțin de doi ani, iar Sorina a fost cea care a plecat de acasă și a cerut divorțul. Astfel, femeia de afaceri are doi copii, din cele două căsătorii.

Citește și: Cine e iubita lui Alexandru Rafila. Cei doi au mers împreună la botezul copilului lui Alfred Simonis

Citește și: Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează după șapte ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de fostul model

Cum și-a construit cariera în afaceri

După experiențele din viața personală, Sorina Docuz s-a orientat către antreprenoriat. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, aceasta a început prin deschiderea unui atelier de îmbrăcăminte de lux, iar ulterior și-a extins interesele către domenii precum marketingul, consultanța și publicitatea stradală. Numele său a apărut în mai multe investigații de presă referitoare la firme și persoane care ar fi beneficiat de contracte finanțate din bani publici sau ar fi avut legături cu politicieni și instituții ale statului.

Printre societățile menționate în aceste materiale se numără Best Digital Kit, despre care G4Media a scris în legătură cu obținerea unor drepturi de amplasare a unor materiale publicitare pe o clădire a Universității din București, aflată în renovare.

Publicația a relatat și despre alte firme asociate unor persoane din cercul de cunoștințe al Sorinei Docuz, care ar fi obținut contracte cu Primăria Sectorului 3 sau cu alte entități. Aceste informații au plasat-o în centrul unor controverse privind relațiile dintre mediul de afaceri și cel politic.

Citește și: Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție elegantă la gala Viggo. Cu ce legende ale fotbalului s-au întâlnit

Citește și: Cum se strecura Iulia Vântur în camera lui Salman Khan la București. Fostul bodyguard dezvăluie deghizările neașteptate: „Îi puneam uniformă și șapcă”

Legătura cu Marcel Ciolacu și apariția care a readus-o în prim-plan

Numele Sorinei Docuz a ajuns tot mai des în atenția presei în contextul asocierii sale cu Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte al PSD, originar tot din județul Buzău. Speculațiile privind o posibilă relație între cei doi au circulat în spațiul public de mai mulți ani, inclusiv în perioada alegerilor prezidențiale din 2024.

Marcel Ciolacu a negat în repetate rânduri existența unei relații intime cu femeia de afaceri și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi intervenit în favoarea unor companii. El a recunoscut că o cunoaște personal din 2026, dar a tot negat în ultimii 4 ani că ar avea o relație mai apropiată cu Docuz.

Într-un interviu acordat HotNews.ro, fostul premier a declarat: „Ce înseamnă parteneră, există vreo poză? O cunosc, e o relație normală, nu am o relație intimă cu Sorina Docuz. Există vreo companie care a spus că eu am sunat vreodată ca eu să intervin pentru cineva? Eu mă retrag din politică dacă zice cineva asta”.

Subiectul a fost alimentat și de relatările G4Media despre un penthouse de lux de peste 350 de metri pătrați, situat în zona Herăstrău din București, despre care publicația a scris că ar fi fost folosit de cei doi.

Momentul care a readus-o însă pe Sorina Docuz în prim-plan a fost apariția de la botezul copilului lui Alfred Simonis. Prezența sa alături de Marcel Ciolacu a atras atenția tocmai pentru că cei doi nu se mai afișaseră public împreună într-un asemenea context.

Marcel Ciolacu a fost căsătorit aproape 20 de ani cu Roxana Ciolacu, cu care are un fiu. Cei doi trăiesc separat de foarte mulți ani, deși în 2025 nu erau încă divorțați în mod oficial. Roxana Ciolacu are studii economice, este stabilită în Buzău unde și-a construit o carieră de expert contabil, după cum scrie Life.ro Soții Ciolacu s-au separat din anul 2017, dar au amânat câțiva ani procedura oficială de divorț.

Notorietatea la nivel național a venit câțiva ani mai târziu. În 2014, pe când avea 22 de ani, Sorina Docuz s-a căsătorit cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Căsnicia a durat până în toamna anului 2016, când cei doi au divorțat discret, la notar. Din această relație au un băiat, care are acum 11 ani. După despărțire, Sorina a rămas cu un apartament, bani în cont și două afaceri de familie. Ulterior, ea și-a refăcut viața alături de omul de afaceri Mădălin Stan, cu care are o fetiță. Mariajul a rezistat mai puțin de doi ani și s-a încheiat după ce Sorina a plecat de acasă și a cerut divorțul. Pe lângă viața de familie, Sorina Docuz s-a orientat și către afaceri. A deschis un atelier de haine de lux, apoi a intrat în domenii precum marketingul, consultanța și publicitatea stradală. Numele său și firmele din cercul ei de apropiați, cum este Best Digital Kit, au apărut în mai multe investigații de presă legate de contracte pe bani publici, printre care amplasarea unor reclame pe clădirea Universității din București sau contracte derulate cu Primăria Sectorului 3.

Urmărește-ne pe Google News