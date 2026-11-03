Mirela Vaida a renunțat la inhibiții la Asia Express 2026. S-a dezbrăcat în fața unor pescari pentru o probă: „Nu puteam să intru cu sutienul alb satinat că mai aveam nevoie de el”

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Mirela Vaida a lăsat inhibițiile deoparte la Asia Express 2026 pentru o probă în care trebuia să se scufunde în nămol. Prezentatoarea de la Acces Direct a renunțat la haine, inclusiv la sutien, pe care și l-a dat jos în fața unor pescari.

Mirela Vaida și-a dat sutienul jos în fața unor pescari pentru o probă la Asia Express 2026

Mirela Vaida, cunoscută pentru dezinvoltura sa, a demonstrat încă o dată că poate face față oricărei provocări, chiar și celor care par imposibile. În cea mai recentă ediție Asia Express 2026, vedeta a fost pusă în fața unei misiuni neașteptate care a forțat-o să renunțe la haine.

Dimineața a început promițător pentru Mirela Vaida. „Mă uitam la mine, mă aranjasem cât de cât, mă parfumasem, mă dușasem, dormisem în vilă, plecasem bine, plecasem pe zen. Am avut o zi îngrozitoare până acum!”, a mărturisit vedeta, citată de Libertatea. Însă optimismul avea să fie pus la încercare rapid, când a aflat că trebuie să intre într-o zonă plină de nămol pentru a strânge pești și crabi. O misiune care, deși părea simplă, s-a dovedit un adevărat test al rezistenței și al autoironiei.

Adio rochiei, bun venit nămolului

Îmbrăcată elegant, Mirela Vaida a fost luată prin surprindere de natura probei. „Doamne, ferească Dumnezeu, ce zi! Oana, îmi pare rău, fetiță, că tu ai câștigat jocul, dar eu o să fiu praf, îți spun de acum!”, a exclamat ea, în timp ce se pregătea să intre în noroi. Gabi Torje, colegul său de competiție, nu a pierdut ocazia să facă o glumă: „Doamna Mirela, bine că v-ați îmbrăcat elegant!”.

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Realizând că hainele sale nu erau potrivite pentru această provocare, Mirela a început să se schimbe, iar momentul a stârnit hohote de râs în rândul celor prezenți. „Să iau și ăștia, să mă protejez un pic. (…) Nu puteam să intru cu sutienul alb satinat că mai aveam nevoie de el! (…) Cum mă dezbrac aici că era plin de pescari?!”, a explicat ea cu umor.

Cu zâmbetul pe buze, indiferent de situație

În cele din urmă, Mirela a lăsat deoparte orice urmă de inhibiție, și-a dat jos sutienul și a continuat să glumească despre momentul inedit. „Nu e ca și cum n-ați mai văzut, că n-am ce să vă arăt, asta e! Nu e ca și cum ce am eu n-are toată lumea!”, a spus ea râzând. Mai mult decât atât, a adăugat cu o notă comică: „Dacă eram Loredana Chivu… dacă vouă v-a făcut ziua mai bună, eu mă bucur. Să vă meargă din plin!”.

Acest moment nu a fost doar unul amuzant, ci și o lecție despre cum să-ți păstrezi calmul și buna dispoziție în situații neașteptate.

Foto: Capturi Antena 1

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