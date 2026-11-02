Florin Dumitrescu și-a decorat casa de Crăciun în octombrie: „Sunt convins 100% că vom avea o super reacție”

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Florin Dumitrescu și-a decorat casa de Crăciun din octombrie! Juratul de la MasterChef și-a surprins soția, Cristina, de ziua ei, transformând locuința într-un decor festiv.

Florin Dumitrescu și-a decorat casa de Crăciun în octombrie

Florin Dumitrescu a adus magia sărbătorilor de iarnă în casa sa încă din octombrie, transformând ziua de naștere a soției sale, Cristina, într-un moment de poveste. Celebrul chef a decorat întreaga locuință în spiritul Crăciunului pentru a o surprinde plăcut, un gest emoționant care a devenit tradiție în familia lor. Juratul a transformat casa într-un tablou feeric, cu nuanțe de roșu, funde și ornamente festive, chiar înainte de aniversarea Cristinei, pe 31 octombrie.

După ce și-a dus planul la bun sfârșit, pe 28 octombrie, Florin a împărtășit pe rețelele sociale emoțiile și entuziasmul cu care a așteptat reacția soției sale: „Sunt convins 100% că vom avea o super reacție și se vor bucura și fetele, și Cristina de asemenea cadou. Este superb. Abia aștept să îi văd fața Cristinei când o să vadă casa împodobită de Crăciun, în octombrie”.

Chef-ul nu s-a oprit însă doar la decorațiuni. În ziua specială, el i-a dedicat Cristinei un mesaj plin de dragoste și recunoștință: „La mulți ani, iubita mea! Chapeau pentru omul care ești! Să îți fie soare și plajă în preajmă, să ai tot ce îți dorești plus tot ce îți lipsește și mulțumim noi, ăștia câțiva ai tăi, pentru tot superefortul pe care îl faci zilnic pentru noi! Te iubim și îți dorim tot binele din lume”.

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Cum a început relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui

Cristina și Florin s-au cunoscut în restaurantul lui. „După degustare, am căutat-o pe Facebook. Ei i-am spus: «Mi-ai apărut în lista de sugestii. Wow, ce coincidență, exact în ziua în care ne-am cunoscut!». Da’ de unde, am căutat-o eu!”, a recunoscut bucătarul în trecut.

„Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani, parcă și mai fericiți! Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, mai scria Florin Dumitrescu în octombrie 2020, tot în mediul online.

În urmă cu mai mult timp, juratul de la Pro TV a spus într-un interviu pentru Unica.ro și care este secretul relației de peste 15 ani dintre el și Cristina: „Iubire, capacitatea de a ierta prostii și respect”. Florin și Cristina au împreună două fetițe, pe Ava Elisabeta și pe Mia Victoria.

Foto: Instagram

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