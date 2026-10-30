Andrușca și Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026 ar forma un cuplu. Cum au fost surprinși după încheierea filmărilor reality show-ului

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Ispita Andrușca și concurentul Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026 ar forma un cuplu. Cei doi au fost surprinși împreună în București după încheierea filmărilor reality show-ului de la Antena 1.

Ispita Andrușca și Ionuț Mocăniță ar forma un cuplu

Ionuț Mocăniță și Andreea Aurică, cunoscută drept Andrușca, de la Insula Iubirii 2026, au fost fotografiați împreună în parcarea unui supermarket din Pipera. În imagini, cei doi apar zâmbind larg, îmbrăcați lejer și degajați, sugerând o relație apropiată. Se pare că Ionuț a venit să o ia pe Andrușca după o sesiune de cumpărături, iar chimia dintre ei era evidentă, potrivit Cancan.

Legătura dintre ei a început să prindă contur spre finalul filmărilor show-ului de la Antena 1, când interacțiunile lor au devenit tot mai frecvente. Deși la început părea doar o atracție de moment, cei doi au decis să vadă dacă sentimentele lor pot rezista și în viața de zi cu zi. Ba mai mult, conform Cancan, ei ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final, hotărâți să își dea o șansă.

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Au fost văzuți împreună în mai multe live-uri pe TikTok

De atunci, indiciile despre relația lor s-au adunat. Cei doi au fost văzuți împreună în mai multe live-uri pe TikTok, filmate din aceeași locuință, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile fanilor. Noile imagini întăresc convingerea că Ionuț și Andrușca sunt mai mult decât prieteni, iar povestea lor de dragoste pare să fie abia la început.

Ionuț Mocăniță este un antreprenor și hairstylist din București în vârstă de 28 de ani, devenit cunoscut publicului larg odată cu participarea în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, alături de partenera sa, Claudia Ion, de profesie nail artist, în vârstă de 25 de ani, cu care formase un cuplu de aproximativ 3 ani.

Foto: Instagram

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