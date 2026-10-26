De ce nu a mers Dorian Popa la înmormântarea tatălui său: „L-am iertat, dar…”

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Dorian Popa a vorbit despre relația dificilă cu tatăl său, care l-a părăsit când avea doar 14 ani. Vloggerul mărturisește că acea perioadă din copilărie a lăsat urme adânci și a explicat de ce nu a participat la înmormântarea bărbatului.

De ce nu a mers Dorian Popa la înmormântarea tatălui

Dorian Popa a vorbit deschis despre relația complicată cu tatăl său, care s-a stins din viață în urmă cu mai bine de un deceniu. Declarațiile sale, făcute în cadrul unui podcast, oferă o perspectivă sinceră asupra copilăriei sale marcate de despărțirea părinților.

„Ne-a părăsit în jurul vârstei de 14 anișori aveam eu, 16 fratele meu, mama mea o dulceață, dar severă ca întotdeauna și tatăl meu, din păcate, a lăsat un gust amar. Însă am învățat cu anii să îl iert, asta nu înseamnă că nu mă liniștește din punct de vedere energetic când îl văd”, a mărturisit Dorian Popa în podcastul „Teorie și Practică”.

Vloggerul a povestit că momentul despărțirii părinților a fost unul extrem de dificil pentru întreaga familie. Mama sa, profesoară, a fost nevoită să își crească singură cei doi fii, în timp ce tatăl său a cerut jumătate din apartamentul în care locuiau.

„La noi a fost urât, cu războaie verbale, financiare, a lăsat-o pe maică-mea în stradă, pentru că în momentul în care îi ceri unei femei care este profesoară cu un salariu de 1.700 de lei pe vremea aia, chiar 1.300 de lei dacă nu îmi amintesc rău, îi ceri jumătate apartament, cum să ți-l dea? Vânzându-l și dându-l jumătate în chirie…”, a povestit emoționat Dorian.

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„Cu siguranță cea mai grea perioadă a fost atunci”

Deși au trecut ani de atunci, rănile emoționale nu sunt complet vindecate. Dorian a recunoscut că trecutul încă îl afectează, mai ales când vede imagini cu tatăl său. În ciuda relației tensionate, artistul a reușit să găsească puterea de a ierta, chiar dacă amintirile rămân vii. „Cu siguranță cea mai grea perioadă a fost atunci. Lucrul care mă doare cel mai tare este că nu mi-aș fi dorit să mă susțină dintr-un anumit punct de vedere, ci să mă bucur și eu de moșulică al meu, căruia îi spui tata”, a mai spus el.

Astăzi, Dorian Popa își privește trecutul cu înțelepciune. Deși copilăria a fost marcată de dificultăți, el a găsit în mama sa un exemplu de putere și determinare. „Sunt sigur că singurătatea o apasă pe mama, deși încearcă să arate cu brio că nu”, a încheiat vloggerul, lăudând puterea femeii care i-a fost sprijin necondiționat în cele mai grele momente.

În noiembrie 2019, la emisiunea „Acces Direct”, Dorian Popa a mărturisit că nu a mers la înmormântarea tatălui pentru că muncea, deși îl iertase.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa la „Acces Direct”.

Foto: Captură YouTube

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