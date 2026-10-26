Ariana și Mitzuu au dezvăluit sexul bebelușului lor. Foștii concurenți de la Power Couple sunt mai fericiți ca oricând: „Am fost binecuvântați”

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Ariana și Mitzuu, unul dintre cele mai iubite cupluri de la Power Couple România, se pregătesc să întâmpine un nou capitol în viețile lor: vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au organizat un gender reveal pe care l-au filmat și publicat pe YouTube, împărtășindu-și astfel fericirea cu întreaga lume.
Mitzuu, creator de conținut, și Ariana, youtuber pasionat, s-au remarcat prin energia și chimia lor, cucerindu-i rapid pe fanii emisiunii difuzate de Antena 1. Acum, însă, viața le oferă poate cel mai frumos „challenge”: să devină părinți.
„Avem fetiță. Mitzzana junior. Te iubesc! Am fost binecuvântați cu o fetiță, pe care o să o iubim cel mai mult de pe lumea asta. Mulțumim lui Doamne-Doamne, dar și vouă pentru susținerea oferită!”, a declarat Mitzuu emoționat pe YouTube.
Evenimentul de dezvăluire a sexului bebelușului a fost un moment special, organizat cu grijă și entuziasm pentru cei dragi. Printre invitați s-au numărat și foști colegi din competiția Power Couple, precum Adda și Cătălin Rizea, care au venit să le fie aproape în această zi memorabilă.