Ariana și Mitzuu au dezvăluit sexul bebelușului lor. Foștii concurenți de la Power Couple sunt mai fericiți ca oricând: „Am fost binecuvântați”

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Ariana și Mitzuu, unul dintre cele mai iubite cupluri de la Power Couple România, se pregătesc să întâmpine un nou capitol în viețile lor: vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au organizat un gender reveal pe care l-au filmat și publicat pe YouTube, împărtășindu-și astfel fericirea cu întreaga lume.

Ariana și Mitzuu au dezvăluit sexul bebelușului lor

Ariana și Mitzuu, îndrăgitul cuplu de la Power Couple România, vor deveni părinți pentru prima dată, iar acum au dezvăluit și sexul bebelușului lor.

Cei doi au anunțat recent că așteaptă o fetiță, iar bucuria lor a fost împărtășită cu fanii și prietenii apropiați, în cadrul unui eveniment emoționant de tip gender reveal.

Mitzuu, creator de conținut, și Ariana, youtuber pasionat, s-au remarcat prin energia și chimia lor, cucerindu-i rapid pe fanii emisiunii difuzate de Antena 1. Acum, însă, viața le oferă poate cel mai frumos „challenge”: să devină părinți.

„Avem fetiță. Mitzzana junior. Te iubesc! Am fost binecuvântați cu o fetiță, pe care o să o iubim cel mai mult de pe lumea asta. Mulțumim lui Doamne-Doamne, dar și vouă pentru susținerea oferită!”, a declarat Mitzuu emoționat pe YouTube.

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Adda și Cătălin Rizea, prezenți la gender reveal

Evenimentul de dezvăluire a sexului bebelușului a fost un moment special, organizat cu grijă și entuziasm pentru cei dragi. Printre invitați s-au numărat și foști colegi din competiția Power Couple, precum Adda și Cătălin Rizea, care au venit să le fie aproape în această zi memorabilă.

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Participarea lor la show-ul de televiziune din 2025 a fost un adevărat test al relației, dar și o platformă perfectă pentru a demonstra cât de bine funcționează împreună.

„Power Couple este cu adevărat un challenge, care o să ne pună ceva probleme, dar pe care sper să le trecem cu succes”, spunea Mitzuu înainte de începerea concursului.

Ariana, la rândul ei, a adăugat: „Au fost niște probe foarte tari și sperăm ca anul acesta să fie și mai tari”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului lui Mitzuu și al Arianei

Sursă foto: Instagram

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