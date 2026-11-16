  MENIU  
Home > Vedete > Emmanuel și Brigitte Macron, un nou proces răsunător! Cuplul prezidențial cere daune uriașe lui Candance Owens, influencerița care a susținut că Prima Doamnă a Franței este bărbat

Emmanuel și Brigitte Macron, un nou proces răsunător! Cuplul prezidențial cere daune uriașe lui Candance Owens, influencerița care a susținut că Prima Doamnă a Franței este bărbat

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 16.11.2026, 10:45
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scandalul internațional dintre familia prezidențială a Franței și comentatoarea americană Candace Owens ia o întorsătură dramatică. Emmanuel și Brigitte Macron au deschis un nou proces de defăimare în statul Tennessee, acuzând-o pe vedeta podcasturilor conservatoare că a transformat minciunile despre viața lor personală într-o adevărată afacere.

Candance Owens, dată din nou în judecată de Emanuel și Brigitte Macron

Războiul juridic dintre Palatul Élysée și comentatoarea politică americană Candace Owens continuă să facă valuri la nivel mondial. După ce anul trecut au dat-o în judecată în statul Delaware, Emmanuel și Brigitte Macron au depus o nouă plângere oficială pe 4 noiembrie, în Nashville, Tennessee, chiar statul în care locuiește influencerița.

Cambodia FranceIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Noul dosar conține nu mai puțin de 88 de capete de acuzare pentru defăimare și denigrare, vizând-o de această dată direct pe Candace Owens, ca persoană fizică. Decizia vine după ce instanța din Delaware stabilise anterior că jurisdicția acelui stat se aplică doar companiilor sale, nu și persoanei sale, potrivit The Guardian.

„Doamna Owens a insistat că Tennessee este locul potrivit pentru acest caz, deoarece acolo locuiește. Prin această acțiune, îi oferim exact ceea ce a cerut în repetate rânduri”, a transmis un reprezentant al echipei de avocați a cuplului prezidențial.

Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
Recomandarea zilei

Citește și: Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român

Citește și: Andreea Antonescu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală! „Iubirea este esențială, însă nu este suficientă!” Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație

Serghei Mizil o „taxează” pe Oana Roman, după ce vedeta a spus că a dus-o greu în vremea comunismului. „Au stat vizavi de mine, pe Kiseleff”. Ce a povestit despre familia Roman
Serghei Mizil o „taxează” pe Oana Roman, după ce vedeta a spus că a dus-o greu în vremea comunismului. „Au stat vizavi de mine, pe Kiseleff”. Ce a povestit despre familia Roman
Recomandarea zilei

Ce teorii bizare a lansat Candace Owens despre soții Macron

Potrivit documentelor depuse în instanță, cuplul prezidențial acuză o campanie globală de hărțuire și umilire, alimentată de teorii ale conspirației lipsite de orice fundament. Printre afirmațiile false propagate de Owens în podcastul său și pe rețeaua X se numără ideea că Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, s-ar fi născut bărbat (sub numele fratelui ei mai mare, Jean-Michel Trogneux) și ar fi recurs la furt de identitate.

Mai mult, comentatoarea americană a susținut inclusiv că cei doi soți ar fi rude de sânge sau că ascensiunea politică a lui Emmanuel Macron ar fi rezultatul unui program secret de control al minții al CIA.

Citește și: Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Alimentele pe care le evită și secretul echilibrului din viața ei: „Cred că este important”

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”

Clarificările avocaților familiei Macron

Echipa juridică a liderului de la Paris a ținut să precizeze exact natura prejudiciului adus de aceste declarații, demontând orice interpretare greșită legată de motivația procesului.

„Pentru a fi foarte clari, nu este nimic rușinos sau defăimător în a fi bărbat, persoană transgender sau gay. Declarațiile lui Owens sunt defăimătoare deoarece îi acuză pe soții Macron că au mințit Franța și întreaga lume, timp de decenii, cu privire la identitatea doamnei Macron — și că au comis infracțiuni pentru a ascunde această presupusă minciună”, au precizat avocații lui Emmanuel și al lui Brigitte Macron.

O păpușă „grotescă” cu chipul lui Brigitte Macron, folosită de Candace Owens

În plus, în noul proces este menționată și o așa-zisă „păpușă Brigitte”, pe care Candace Owens o afișează frecvent în videoclipurile sale, în cadrul unei serii de podcast intitulate „Becoming Brigitte”.

Documentele instanței descriu obiectul drept o „figurină grotescă, cu aspect extraterestru, care amintește de personajul ET” și care caricaturizează aspectul fizic al Primei Doamne.

Avocații familiei prezidențiale susțin că întreaga campanie are un scop pur financiar. Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, Candace Owens este acuzată că se folosește de aceste invenții pentru a vinde produse promoționale care îi ridiculizează pe soții Macron și pentru a strânge donații de la public.

„Pârâta i-a supus pe soții Macron unei campanii de umilire globală, transformându-le viețile în materie primă pentru minciuni motivate de profit. Owens le-a disecat aspectul fizic, căsnicia, prietenii, familia și istoria personală”, se mai arată în plângere.

Ce solicită Emmanuel și Brigitte Macron în instanță

Pe lângă daunele financiare consistente (compensatorii și punitive), Emmanuel și Brigitte Macron solicită instanței o interdicție judecătorească clară prin care podcasteriței să îi fie interzisă republicarea sau răspândirea ulterioară a acestor afirmații defăimătoare.

Reacția ironică a lui Candace Owens după noul proces

În loc să dea înapoi, influencerița americană a ales să răspundă cu ironie pe rețeaua X, minimalizând gravitatea acuzațiilor.

„Soții Macron au depus într-adevăr un NOU set de plângeri împotriva mea. 88 în total, iar de data aceasta vor dreptate pentru Păpușa-Brigitte a mea. Cei care urmăriți emisiunea știți că Păpușa-Brigitte nu a căutat niciodată lumina reflectoarelor. Să fie numită «grotescă» de cuplul francez este, cel puțin spus, dureros. Păpușa-Brigitte nu va mai face alte declarații în acest moment”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Brigitte și Emmanuel Macron

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
GSP.ro
Cel mai bine plătită fotbalistă din lume a recreat momentul celebru cu Dorinel Munteanu: „Băăă... dă-te, bă, la o parte!”
Cel mai bine plătită fotbalistă din lume a recreat momentul celebru cu Dorinel Munteanu: „Băăă... dă-te, bă, la o parte!”
Click.ro
Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși
Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși
TV Mania
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Citește și...
Cea mai tare nuntă la care a fost prezent Dumitru Dragomir: „Băiatul primarului. După un an a divorțat”
Ai datorii la întreținere înainte de iarnă? Când pot apărea penalități și în ce condiții poate asociația să te dea în judecată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ghiveci călugăresc la ceaun sau la cratiță. Rețeta simplă pentru o masă plină de savoare
Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei. Floriana Bolojan și Ioana Fâșie, în ținute de mii de euro
Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după un an de relație
Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român
Cum au fost surprinși Gabi Torje și Alin Alexuc în Shanghai, după ce au câștigat Asia Express 2026. Au sărbătorit victoria cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Noi imagini din cuibuşorul de nebunii al Ancăi Ţurcaşiu. Detaliul care schimbă tot în noua casă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei. Floriana Bolojan și Ioana Fâșie, în ținute de mii de euro
Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei. Floriana Bolojan și Ioana Fâșie, în ținute de mii de euro
Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după un an de relație
Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după un an de relație
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Libertatea.ro
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Avantaje
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Elle
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV: „O poveste începută...„ FOTO
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV: „O poveste începută...„ FOTO
Este anunțul oficial al momentului! Ce decizie categorică a luat Regele Charles, după revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie: „Nu mai sunt...„
Este anunțul oficial al momentului! Ce decizie categorică a luat Regele Charles, după revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie: „Nu mai sunt...„
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Diana Enciu și Otravă au decis soarta primei amulete la Chefi la cuțite. Cine a câștigat cea mai importantă miză
Diana Enciu și Otravă au decis soarta primei amulete la Chefi la cuțite. Cine a câștigat cea mai importantă miză
Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român
Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român
Horoscop săptămânal 16–22 noiembrie 2026. Zodia care primește o ofertă de nerefuzat
Horoscop săptămânal 16–22 noiembrie 2026. Zodia care primește o ofertă de nerefuzat
Horoscop 16 noiembrie 2026. Pericol de ruptură în dragoste pentru două zodii! O nemulțumire ținută prea mult timp ascunsă poate izbucni
Horoscop 16 noiembrie 2026. Pericol de ruptură în dragoste pentru două zodii! O nemulțumire ținută prea mult timp ascunsă poate izbucni
Andreea Antonescu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală! „Iubirea este esențială, însă nu este suficientă!” Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație
Andreea Antonescu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală! „Iubirea este esențială, însă nu este suficientă!” Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație
Observator News
Casă cu teren la 8.000 de euro într-un oraş de la noi. Condiţia pentru viitorul proprietar
Casă cu teren la 8.000 de euro într-un oraş de la noi. Condiţia pentru viitorul proprietar
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pierderea memoriei odată cu vârsta ar putea fi reversibilă. Cercetătorii au descoperit un mecanism surprinzător
Pierderea memoriei odată cu vârsta ar putea fi reversibilă. Cercetătorii au descoperit un mecanism surprinzător
Alimentația care ar putea reduce vârsta biologică cu până la patru ani. Schimbarea observată după doar 28 de zile la persoanele de peste 65 de ani
Alimentația care ar putea reduce vârsta biologică cu până la patru ani. Schimbarea observată după doar 28 de zile la persoanele de peste 65 de ani
Numărul dinților rămași în gură ar putea indica un risc crescut de demență
Numărul dinților rămași în gură ar putea indica un risc crescut de demență
Cancerul în familie: medicii explică ce șanse ai să moștenești boala. Un detaliu din istoricul rudelor poate fi un semnal de alarmă
Cancerul în familie: medicii explică ce șanse ai să moștenești boala. Un detaliu din istoricul rudelor poate fi un semnal de alarmă
TV Mania
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nimeni nu-și amintește de Valerie Lungu așa! Au apărut imagini din primul ei vlog, de pe vremea când avea un look complet diferit! Cum arăta înainte de Asia Express
Nimeni nu-și amintește de Valerie Lungu așa! Au apărut imagini din primul ei vlog, de pe vremea când avea un look complet diferit! Cum arăta înainte de Asia Express
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
CSID.ro
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Libertatea
O brânză românească din lapte de oaie a câștigat medalia de aur la World Cheese Awards 2026
O brânză românească din lapte de oaie a câștigat medalia de aur la World Cheese Awards 2026
O femeie a băut un strop de rachiu de pere și s-a sufocat aproape mortal, în Serbia. Avertismentul unui medic cu privire la alergii
O femeie a băut un strop de rachiu de pere și s-a sufocat aproape mortal, în Serbia. Avertismentul unui medic cu privire la alergii
În 2018, „Bestia din Est” a adus gerul în Europa. În 2026, vortexul polar s-a prăbușit din nou și iarna grea ar putea sosi cu două săptămâni mai devreme
În 2018, „Bestia din Est” a adus gerul în Europa. În 2026, vortexul polar s-a prăbușit din nou și iarna grea ar putea sosi cu două săptămâni mai devreme
Un vânzător care dă 6 eșarfe cu 7 dolari își ia peste picior clienții care vin oricum din toată lumea în Coreea de Sud și stau la coadă
Un vânzător care dă 6 eșarfe cu 7 dolari își ia peste picior clienții care vin oricum din toată lumea în Coreea de Sud și stau la coadă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton