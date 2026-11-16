Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Scandalul internațional dintre familia prezidențială a Franței și comentatoarea americană Candace Owens ia o întorsătură dramatică. Emmanuel și Brigitte Macron au deschis un nou proces de defăimare în statul Tennessee, acuzând-o pe vedeta podcasturilor conservatoare că a transformat minciunile despre viața lor personală într-o adevărată afacere.

Candance Owens, dată din nou în judecată de Emanuel și Brigitte Macron

Războiul juridic dintre Palatul Élysée și comentatoarea politică americană Candace Owens continuă să facă valuri la nivel mondial. După ce anul trecut au dat-o în judecată în statul Delaware, Emmanuel și Brigitte Macron au depus o nouă plângere oficială pe 4 noiembrie, în Nashville, Tennessee, chiar statul în care locuiește influencerița.

Noul dosar conține nu mai puțin de 88 de capete de acuzare pentru defăimare și denigrare, vizând-o de această dată direct pe Candace Owens, ca persoană fizică. Decizia vine după ce instanța din Delaware stabilise anterior că jurisdicția acelui stat se aplică doar companiilor sale, nu și persoanei sale, potrivit The Guardian.

„Doamna Owens a insistat că Tennessee este locul potrivit pentru acest caz, deoarece acolo locuiește. Prin această acțiune, îi oferim exact ceea ce a cerut în repetate rânduri”, a transmis un reprezentant al echipei de avocați a cuplului prezidențial.

Citește și: Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român

Citește și: Andreea Antonescu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală! „Iubirea este esențială, însă nu este suficientă!” Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație

Ce teorii bizare a lansat Candace Owens despre soții Macron

Potrivit documentelor depuse în instanță, cuplul prezidențial acuză o campanie globală de hărțuire și umilire, alimentată de teorii ale conspirației lipsite de orice fundament. Printre afirmațiile false propagate de Owens în podcastul său și pe rețeaua X se numără ideea că Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, s-ar fi născut bărbat (sub numele fratelui ei mai mare, Jean-Michel Trogneux) și ar fi recurs la furt de identitate.

Mai mult, comentatoarea americană a susținut inclusiv că cei doi soți ar fi rude de sânge sau că ascensiunea politică a lui Emmanuel Macron ar fi rezultatul unui program secret de control al minții al CIA.

Citește și: Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Alimentele pe care le evită și secretul echilibrului din viața ei: „Cred că este important”

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”

Clarificările avocaților familiei Macron

Echipa juridică a liderului de la Paris a ținut să precizeze exact natura prejudiciului adus de aceste declarații, demontând orice interpretare greșită legată de motivația procesului.

„Pentru a fi foarte clari, nu este nimic rușinos sau defăimător în a fi bărbat, persoană transgender sau gay. Declarațiile lui Owens sunt defăimătoare deoarece îi acuză pe soții Macron că au mințit Franța și întreaga lume, timp de decenii, cu privire la identitatea doamnei Macron — și că au comis infracțiuni pentru a ascunde această presupusă minciună”, au precizat avocații lui Emmanuel și al lui Brigitte Macron.

O păpușă „grotescă” cu chipul lui Brigitte Macron, folosită de Candace Owens

În plus, în noul proces este menționată și o așa-zisă „păpușă Brigitte”, pe care Candace Owens o afișează frecvent în videoclipurile sale, în cadrul unei serii de podcast intitulate „Becoming Brigitte”.

Documentele instanței descriu obiectul drept o „figurină grotescă, cu aspect extraterestru, care amintește de personajul ET” și care caricaturizează aspectul fizic al Primei Doamne.

Avocații familiei prezidențiale susțin că întreaga campanie are un scop pur financiar. Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, Candace Owens este acuzată că se folosește de aceste invenții pentru a vinde produse promoționale care îi ridiculizează pe soții Macron și pentru a strânge donații de la public.

„Pârâta i-a supus pe soții Macron unei campanii de umilire globală, transformându-le viețile în materie primă pentru minciuni motivate de profit. Owens le-a disecat aspectul fizic, căsnicia, prietenii, familia și istoria personală”, se mai arată în plângere.

Ce solicită Emmanuel și Brigitte Macron în instanță

Pe lângă daunele financiare consistente (compensatorii și punitive), Emmanuel și Brigitte Macron solicită instanței o interdicție judecătorească clară prin care podcasteriței să îi fie interzisă republicarea sau răspândirea ulterioară a acestor afirmații defăimătoare.

Reacția ironică a lui Candace Owens după noul proces

În loc să dea înapoi, influencerița americană a ales să răspundă cu ironie pe rețeaua X, minimalizând gravitatea acuzațiilor.

„Soții Macron au depus într-adevăr un NOU set de plângeri împotriva mea. 88 în total, iar de data aceasta vor dreptate pentru Păpușa-Brigitte a mea. Cei care urmăriți emisiunea știți că Păpușa-Brigitte nu a căutat niciodată lumina reflectoarelor. Să fie numită «grotescă» de cuplul francez este, cel puțin spus, dureros. Păpușa-Brigitte nu va mai face alte declarații în acest moment”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Brigitte și Emmanuel Macron

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News