Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”

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Adela Popescu a vorbit despre viața de familie alături de Radu Vâlcan, despre modul în care gestionează timpul alături de cei trei copii și despre cum arată romantismul după ani buni de relație.

Cum arată timpul în doi după venirea copiilor

Întrebată cum reușesc să mai aibă momente doar pentru ei în ciuda programului încărcat, Adela a explicat cum își organizează timpul:

„Noi petrecem foarte mult timp împreună. Inclusiv în perioada aceasta mai încărcată, serile, dacă nu sunt la filmări, după ora 16 ne dedicăm timpul exclusiv copiilor, stăm cu ei, facem activități împreună, weekendurile sunt doar împreună.

Nu m-am mai întâlnit cu fetele de foarte mult timp, tocmai ca să compensăm lipsa asta de timp petrecut amândoi. Posibil ca în curând să urmeze un city break, dar nu știu dacă o să-l facem în doi sau dacă va fi și cu copiii. În schimb, am petrecut vara asta patru zile la Mykonos, doar noi doi, și a fost foarte frumos” – a spus vedeta, într-un interviu pentru viva.ro.

„S-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine!”

În ceea ce privește latura romantică a cuplului, actrița a recunoscut că soțul ei este cel care își exprimă sentimentele cu mai multă ușurință:

„Radu, atunci când l-am cunoscut, îmi părea un tip foarte introvertit și mai degrabă timid. Dar s-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai practică, mai concretă, pe principiul: hai să facem, hai să dregem! El își ia timpul să spună lucrurile frumoase, să le așeze frumos în pagină. Deci da, cele mai frumoase mesaje, și nu numai publice, chiar și private, el mi le transmite și mereu o face la momentul potrivit” – a mai spus actrița.

Perioadele aglomerate vin la pachet cu un volum uriaș de muncă și responsabilități, însă uneori un singur gest simplu poate schimba complet starea de spirit a cuiva. Printre lansările importante care au marcat această perioadă intensă se numără mult-așteptatul serial „Fără Urmă“, dar și noul film regizat de Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie“.

În mijlocul acestui vârtej profesional, un mesaj de încurajare a reușit să o impresioneze profund pe vedetă. Aceasta a mărturisit că a primit un cuvânt de susținere extrem de cald, în care i s-a transmis toată mândria și aprecierea pentru munca depusă și pentru lucrurile grozave pe care le realizează, un gest care a reușit să o emoționeze până la lacrimi.

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Adela Popescu a schimbat prefixul

Pe 8 octombrie, Adela Popescu a împlinit 40 de ani, iar pragul acestei vârste vine adesea cu bilanțuri exigente, presiune socială și momente de panică pentru mulți oameni. Cu toate acestea, există și excepții notabile care privesc trecerea anilor cu o liniște desăvârșită.

„Nu mă sperie absolut deloc, chiar vorbeam cu Andreea Vasile, prietena mea, cu care am și jucat în filmul lui Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie“, și îi ziceam că pur și simplu nu simt nimic. Am concluzionat că se întâmplă asta pentru că toate-s la locul lor.

Dacă, de exemplu, poate că eram singură sau dacă n-aveam copii, atunci poate că erau gânduri care m-ar fi făcut să mă panichez pentru că împlinesc 40 ani și n-am bifat anumite lucruri. Dar mie mi se pare că am fost atât de norocoasă, încât am bifat mai mult decât mi-aș fi propus.” – a adăugat Adela Popescu.

Foto – Facebook

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