Andreea Popescu, despre viața după divorțul de Rareș Cojoc. „Îți dă o stare de agitație, anxietate. Da, nu este ușor!” Prin ce trece fosta dansatoare

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Perioada de după despărțire a venit la pachet cu provocări majore și momente de cumpănă pentru Andreea Popescu. După un mariaj de 10 ani cu Rareș Cojoc, vedeta a fost nevoită să își reorganizeze complet viața și să pornească pe un nou drum alături de cei trei copii ai lor.

Trecerea printr-un divorț și mutarea dintr-o locuință în alta au lăsat urme emoționale, influencerița recunoscând că s-a confruntat cu stări de anxietate și temeri profunde privind viitorul și independența sa.

Anxietatea schimbărilor bruște și acomodarea în noua locuință

După ce inițial a locuit într-un apartament închiriat, vedeta a făcut un nou pas important și s-a mutat într-un penthouse mult mai spațios, trecând de la o suprafață de 120 de metri pătrați la una de 200 de metri pătrați. Chiar dacă mutarea le oferă copiilor condiții excelente și camere proprii decorate după preferințele lor, procesul în sine a fost extrem de obositor din punct de vedere psihic.

„M-am mutat într-o casă nouă. M-am acomodat foarte bine. Când m-am mutat din apartamentul vechi (adică din chiria veche, cum ar veni), am avut două-trei zile de: Ce mă fac? Nu știu, cu schimbările astea bruște și rapide… Două-trei luni acolo, te muți și așa mai departe… Îți dă o stare de agitație, anxietate. Da, nu este ușor”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

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Clarificări despre locuința închiriată și designul camerelor pentru copii

Valul de speculații apărut în mediul online a determinat-o pe vedetă să pună punct zvonurilor conform cărora ar fi cumpărat proprietatea de lux. Aceasta a ținut să sublinieze că locuința este închiriată, deși a investit timp și resurse pentru a o renova după gustul ei, luând în calcul posibilitatea unei achiziții viitoare. Între timp, bucuria cea mai mare o reprezintă entuziasmul celor mici pentru noile camere personalizate.

„Toată lumea întreba: Bă, da, Andreea s-a mutat tot în chirie sau a luat… pe ce? E chirie! Eu nu am spus niciodată că mi-am cumpărat penthouse-ul. Eu am spus că m-am mutat într-un penthouse. Acum lumea… am observat și eu după ce am postat: s-a creat o nebunie, inclusiv în interviuri. Am văzut tot felul de TikTok-uri făcute că… nu știu, tot felul de aberații. Eu n-am știut că va avea așa impact. Eu am spus: M-am mutat într-un penthouse, pentru că m-am mutat, real!

M-am mutat dintr-un apartament în celălalt, altul și este cu chirie. Plătesc chirie acolo și renovez, chiar dacă e cu chirie. Da, pentru că îmi place să am o casă frumoasă, adică am chestia asta, întotdeauna am avut-o, cu posibilitatea ca la un moment dat să-mi cumpăr acest penthouse, cu această posibilitate”, a explicat influencerița.

Când a venit vorba despre spațiul destinat celor mici, Andreea Popescu a povestit că aceștia sunt încântați de noua locuință, fiind un spațiu mult mai generos. Ea a mărturisit că își dorea de mult timp să le amenajeze propriile camere, explicând că în vechiul cămin dormeau cu toții împreună. În prezent, influencerița se ocupă de decorarea spațiilor pentru fiecare copil în parte: camera Anastasiei va fi amenajată cu un tapet cu flori, inimioare și prințese, în timp ce pentru Joachim a ales un tapet imprimat cu peștii pe care băiatul i-a prins în ultimul an. Vedeta s-a arătat extrem de entuziasmată de întregul proces de renovare.

Foto – Facebook

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