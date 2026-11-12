Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț. Ce îi cere Andrei Neacșu, la trei ani de la divorț

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Deși păreau să fi păstrat o relație civilizată de dragul fiului lor, Zian, neînțelegerile dintre Ilinca Vandici (40 ani) și Andrei Neacșu (36 ani) au ajuns pe masa judecătorilor. Fostul partener de viață al vedetei a deschis două procese împotriva acesteia, chiar într-o perioadă în care prezentatoarea se pregătește să devină mamă pentru a doua oară.
Andrei Neacșu a dat-o în judecată pe Ilinca Vandici
Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis să meargă pe drumuri separate în anul 2023, după un mariaj început în 2016. La momentul respectiv, despărțirea s-a produs discret, fără declarații tensionate în spațiul public, cei doi lăsând impresia că au găsit un echilibru în ceea ce privește creșterea băiețelului lor, Zian. Recent, însă, situația dintre foștii soți pare să se fi schimbat radical, notează Cancan.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Andrei Neacșu a inițiat două acțiuni în instanță împotriva fostei sale soții. Primul dosar vizează stabilirea unui program de vizitare pentru fiul lor, semn că afaceristul și prezentatoarea nu mai reușesc să se pună de acord pe cale amiabilă asupra timpului petrecut cu cel mic.
Mai mult decât atât, Andrei Neacșu a apelat și la o a doua procedură juridică, în regim de urgență. Este vorba despre o ordonanță președințială, demers prin care se solicită stabilirea unor măsuri provizorii până la soluționarea procesului principal. Primul termen în acest dosar a fost deja fixat pentru data de 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.
Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară
Aceste tensiuni juridice apar într-un moment plin de schimbări în viața personală a amândurora. După divorțul din 2023, atât Ilinca Vandici, cât și Andrei Neacșu și-au refăcut viața sentimentală. Afaceristul a devenit tată pentru a doua oară în anul 2025, alături de actuala sa parteneră.
La rândul ei, Ilinca Vandici traversează o perioadă fericită pe plan personal. În luna septembrie a acestui an, vedeta de televiziune a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, tatăl fiind partenerul ei actual, Bogdan Boitor, un om de afaceri originar din Maramureș.
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