Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă, la 40 de ani: „Sarcina vine cu multe surprize”. Va deveni mamă pentru a doua oară

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Ilinca Vandici, însărcinată pentru a doua oară la 40 de ani, și-a afișat burtica de gravidă într-un videoclip amuzant publicat pe rețelele sociale. Vedeta Kanal D le-a împărtășit fanilor provocările și surprizele acestei perioade speciale din viața sa.

Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă, la 40 de ani

La 40 de ani, Ilinca Vandici trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale: așteaptă al doilea copil. Prezentatoarea TV a anunțat vestea în cadrul emisiunii „Follow us!” de la Kanal D, pe care o prezintă alături de Teo Trandafir, dezvăluind totodată detalii despre această experiență plină de emoții și surprize.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele”, a scris Ilinca într-o postare pe rețelele sociale, alături de un videoclip amuzant în care apare într-o ținută lejeră, cu o bluză mulată și pantaloni comozi, lăsându-și burtica de gravidă la vedere. În imagini, vedeta ține o cană în mână și privește gânditoare, încercând să-și amintească ce avea de făcut, o situație cu care multe viitoare mămici se pot identifica.

Ilinca și partenerul său, Bogdan Boitor, formează un cuplu de mai bine de doi ani. Cei doi așteaptă cu nerăbdare sosirea bebelușului, care va deveni frățiorul mai mic al lui Zian, băiețelul de 9 ani al vedetei din fosta căsnicie cu Andrei Neacșu.

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Ce pofte are în sarcină

Cu sinceritatea și naturalețea care au consacrat-o, Ilinca a vorbit despre poftele care îi dau târcoale în această perioadă. „Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea, ar fi minunat”, a mărturisit ea în emisiunea „Follow us!” din 1 septembrie.

Cu zâmbetul pe buze și o atitudine pozitivă, Ilinca Vandici își îmbrățișează cu grație toate transformările pe care le aduce această nouă etapă din viața sa. De altfel, garderoba sa reflectă perfect această perioadă specială, fiind adaptată cu piese care îi pun în valoare sarcina.

Între momentele amuzante cauzate de schimbările hormonale și bucuria de a-și extinde familia, Ilinca își păstrează optimismul care a cucerit publicul. „Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a spus ea cu entuziasm.

Foto: Instagram

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