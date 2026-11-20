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Anamaria Prodan a fost cerută în căsătorie de Ronald Gavril, însă impresara spune că o nuntă nu mai are aceeași importanță pentru ea. Totuși, visul ei ar fi o ceremonie discretă, pe plajă, doar cu familia.

Anamaria Prodan a fost cerută în căsătorie de Ronald Gavril

Anamaria Prodan a confirmat oficial logodna cu Ronald Gavril, dar a declarat că, cel puțin deocamdată, nu plănuiește să facă pasul spre altar. Impresara, cunoscută pentru personalitatea sa puternică, a dezvăluit însă cum ar arăta nunta ideală pentru ea: un eveniment discret, departe de ochii curioșilor.

„Mai trebuie nuntă? Am făcut atât de multe, încât a devenit banală o nuntă pentru mine. (…) Nu mai înseamnă nimic. Dacă ar fi să fac nuntă, cred că o fac așa, într-o secundă, doar eu și copiii, pe plajă, fără să știe nimeni, fără să fie nimeni, doar pentru noi”, a declarat Anamaria Prodan la Spynews TV Live.

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Primele declarații despre nuntă

Deși a fost emoționată până la lacrimi în momentul cererii, Anamaria mărturisește că preferă să ia lucrurile pas cu pas. Pentru ea, căsătoria nu mai reprezintă un simbol esențial al iubirii, ci doar un gest personal, intim, care ar trebui să fie despre cei doi protagoniști și nimeni altcineva.

„Mi-e atât de frică de nunți încât mi se pare că, pentru mine, au fost bad luck (cu ghinion – n.red.) (…) Ceea ce trăim noi astăzi, eu și Ronald, este absolut superb”, a adăugat ea.

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Cum s-au cunoscut Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Anamaria Prodan și Roland Gavril s-au cunoscut la o masă de Crăciun, iar chimia dintre ei a fost instantă. Povestea lor a debutat la scurt timp după, iar impresara radiază de fericire și se simte răsfățată de către partenerul ei de viață.

„Ana este foarte fericită și liniștită în acest moment. Are planuri mai mari decât atât pentru viitor. Totul între ei a fost inopinat. Ei s-au cunoscut la masa de Crăciun. El este foarte atent și grijuliu cu ea. Boxerii sunt mai rigizi, dar el face niște gesturi rare. Urmează și el foarte curând să vină în România. Vor participa împreună la niște evenimente și s-ar putea ca el să stea mai mult, va sta cu Ana bineînțeles. Ronald are o carieră fabuloasă în America. Ana se bucură de moment”, a povestit stilistul Adrian Pescariu, un apropiat al celor doi, pentru WOWbiz, în ianuarie 2024.

Foto: Instagram/@anamariaprodanreghecampf

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