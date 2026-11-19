Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andra Medințu (32 de ani) trăiește o poveste ca în filme alături de soțul ei, milionarul indian Suhan Shetty. Originară din Arad, antreprenoarea și creatoarea de conținut și-a clădit propria carieră înainte de a se muta în India, iar astăzi își uimește comunitatea de pe TikTok cu stilul său de viață spectaculos. Recent, la o petrecere fastuoasă de Diwali, românca a atras toate privirile cu un set de bijuterii a cărui valoare echivalează cu prețul unui apartament de lux.

Cine este Andra Medințu și cum arată viața ei în India

Originară din Arad, Andra Medințu provine dintr-o familie înstărită, fiind fiica omului de afaceri Gheorghe Medințu. Nu s-a bazat însă doar pe sprijinul familiei, ci și-a construit propriul drum profesional.

Aceasta a studiat business și relații internaționale la Richmond University din Londra, unde a absolvit și un masterat, iar ulterior a lucrat în capitala Marii Britanii în marketing, vânzări și relații cu clienții. În anul 2018, și-a lansat propriul brand românesc de genți și accesorii din piele naturală, „Brush”.

Tot în perioada studenției la Londra, în 2012, l-a cunoscut pe actualul ei soț, omul de afaceri indian Suhan Shetty. Cei doi formează un cuplu solid de peste un deceniu, iar în toamna anului 2024 și-au unit destinele în cadrul unor ceremonii fastuoase.

Astăzi, Andra Medințu duce o viață lipsită de griji materiale în India, punctată de vacanțe exclusiviste și zboruri cu avionul privat între Dubai și Arad. Cu toate acestea, românca de 32 de ani a reușit să își cucerească publicul de pe TikTok prin naturalețe, bun-simț și lipsa aroganței, fiind apreciată constant pentru felul în care își împărtășește viața cu urmăritorii ei.

Citește și: Claudiu Manda, declarație de dragoste pentru Lia Olguța Vasilescu. Edilul Craiovei a împlinit 52 de ani și a primit peste 50 de buchete de flori

Citește și: Cum arată Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sezonul 10, după ce și-a topit acidul hialuronic din buze

Apariție de 180.000 de euro la petrecerea de Diwali

Deși stilul său vestimentar de zi cu zi este preponderent european, Andra Medințu nu ratează ocazia de a îmbrăca ținutele tradiționale indiene la marile evenimente din țara soțului ei.

Recent, cei doi au participat la mai multe petreceri organizate cu prilejul Diwali, cunoscut și drept Festivalul Luminilor – una dintre cele mai importante sărbători din hinduism (celebrată și de comunitățile sikh și jainiste), care simbolizează victoria luminii asupra întunericului, a cunoașterii asupra ignoranței și a speranței asupra disperării.

Citește și: Dragoș Bucur și Dana Nălbaru își deschid porțile gospodăriei pentru turiști. Ce surprize pregătesc în Argeș

Citește și: Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Prima Doamnă a Poloniei. Ce ținută a purtat și ce mesaj a transmis la Varșovia partenera lui Nicușor Dan

Ca de obicei, Andra Medințu și-a luat comunitatea de pe TikTok cu ea încă din etapa pregătirilor, filmându-se la cumpărături și cerându-le fanilor sfatul în privința alegerilor vestimentare. În cele din urmă, românca a optat pentru o ținută aurie, completată de un set spectaculos de bijuterii cu pietre verzi, care i-au pus în evidență ochii.

Podoabele strălucitoare au stârnit imediat curiozitatea în secțiunea de comentarii, iar o urmăritoare a întrebat-o direct cât valorează accesoriile de la gât. Sinceră și fără ocolișuri, Andra Medințu a dezvăluit suma exactă: întregul set costă 180.000 de euro.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andra Medințu

Sursă foto: TikTok, Facebook

Urmărește-ne pe Google News