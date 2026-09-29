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Sebastian Dobrincu, război în instanță. Motivul neașteptat pentru care tânărul milionar a dat în judecată Poliția Română

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Sebastian Dobrincu (28 ani) a decis să meargă direct la tribunal după o întâlnire neplăcută cu oamenii legii în trafic, fiind pregătit să aducă probe solide în fața judecătorilor pentru a-și face dreptate.

Sebastian Dobrincu, în instanță cu Poliția Română

Totul a început la jumătatea lunii iulie, când Sebastian Dobrincu a fost oprit și sancționat de oamenii legii. Convins că amenda primită a fost aplicată pe nedrept, tânărul milionar nu a stat pe gânduri: la doar trei zile de la incident, el a contestat sancțiunea la Judecătoria Sectorului 1 din București.

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Pe lângă suma de bani pe care trebuie să o plătească, miza procesului este una mult mai importantă pentru antreprenor: menținerea permisului de conducere, potrivit Spynews.

Dacă va reuși să demonstreze în fața magistraților că agenții au greșit, prin imagini video sau mărturii ale martorilor, Sebastian Dobrincu va scăpa atât de amendă, cât și de măsura complementară de suspendare a dreptului de a șofa.

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Antreprenorul mai are procese pe rol

Problemele din trafic nu sunt singurele motive pentru care Sebastian Dobrincu ajunge pe holurile instanțelor. Tânărul afacerist, susținut și de tatăl său, se află în plin conflict juridic și cu mai mulți vloggeri pe care îi acuză de calomnie.

Scânteia scandalului a fost aprinsă de afirmațiile publicate în spațiul virtual, unde influenceri respectivi l-au etichetat drept un „copil de bani gata”.

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Deranjat profund de aceste acuzații, Sebastian Dobrincu dorește să își apere imaginea publică și parcursul profesional. El a subliniat în repetate rânduri că succesul din domeniul IT l-a obținut prin muncă asidua încă din adolescență, reușind să își construiască averea exclusiv prin forțe proprii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sebastian Dobrincu

Sursă foto: Instagram

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