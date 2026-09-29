Denise Rifai revine la TV după plecarea de la „Furnicuțele”. Pe ce post o vom vedea

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Denise Rifai revine pe micile ecrane. După un sezon la cârma emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, vedeta se pregătește să lanseze un nou show.

Denise Rifai revine la TV după plecarea de la „Furnicuțele”

Denise Rifai revine în lumina reflectoarelor! După o scurtă pauză de pe micile ecrane, îndrăgita prezentatoare se pregătește să surprindă din nou publicul, de data aceasta la un alt post de televiziune din cadrul trustului Intact. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, Denise ar urma să fie gazda unui nou format inedit, care promite să cucerească telespectatorii.

În februarie 2026, Denise Rifai s-a alăturat echipei Antena 1, după șase ani la Kanal D, preluând frâiele emisiunii de divertisment „Furnicuțele”. Cu toate că show-ul avea potențial, colaborarea s-a încheiat după un singur sezon, Denise fiind înlocuită de Cătălin Măruță. Într-un mesaj publicat în august, Denise a mulțumit Antena 1 pentru încrederea acordată și a promis că va continua să facă parte din marea familie a trustului.

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„Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise la momentul respectiv.

Ce urmează pentru Denise Rifai?

Deși inițial se specula că Denise ar putea rămâne la Antena 1, Cancan informează că vedeta s-ar fi orientat spre un alt post al trustului, Antena Stars. Surse din interior susțin că Rifai lucrează deja la detaliile unui nou show, alături de Elena Răchițeanu, directoarea postului axat pe monden. Formatul emisiunii ar putea exploata latura glamour a televiziunii, aducând în prim-plan subiecte captivante și invitați de renume.

Foto: Instagram

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