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Stelian Ogică și Paula Cojocari divorțează după doar patru luni de căsnicie, potrivit surselor Flagrantnews.ro. Cei doi și-au oficializat relația în mai 2026, imediat după ce Ogică a finalizat divorțul de fosta soție, Alexandra.

Stelian Ogică și Paula Cojocari divorțează după doar patru luni de căsnicie

Stelian Ogică și Paula Cojocari s-au despărțit după doar patru luni de căsnicie, potrivit surselor Flagrantnews.ro. Totuși, în mediul online, cei doi au apărut împreună cu doar 10 zile în urmă, pe 18 septembrie. „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate”, spunea Ogică în aprilie 2026, citat de Cancan.

Un detaliu care a șocat la acel moment este faptul că Stelian Ogică și Paula nu se întâlniseră niciodată față în față înainte să decidă să se căsătorească. Totuși, el era convins de compatibilitatea lor și de viitorul promițător al relației. „Nu ne vedem, dar ne știm mai bine decât o știam pe Alexandra. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste”, a explicat.

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Paula Cojocari a părăsit căminul conjugal

Deși păreau fericiți împreună, potrivit apropiaților, Paula s-ar fi căsătorit cu Stelian pentru „a-i da peste nas” fostului iubit de care nu se despărțise în cei mai buni termeni. Odată ce a aflat, Stelian n-a fost deloc încântat. Potrivit sursei citate anterior, Paula Cojocari a fost cea care a părăsit căminul conjugal, însă Stelian, aflat la a cincea căsătorie, nu ar fi deloc deranjat de noul său statut de burlac.

Amintim că Stelian Ogică a ajuns în atenția publică în anul 2001 când a pretins că a câștigat marele premiu la Loto 6/49 (aproximativ un milion de dolari), dar că biletul norocos i-a fost furat înainte de a fi validat. Ulterior, Ogică a fost trimis în judecată și condamnat pentru tentativă de înșelăciune. Paula Cojocari este o juristă din Timișoara, fiica fostului secretar general din Primăria Timișoara. „Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani”, spunea Ogică în aprilie 2026.

Foto: Facebook

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