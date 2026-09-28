Ema Uta a obținut un ordin de protecție după despărțirea de Andrei Barbu

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Ema Uta și Andrei Barbu s-au despărțit după doi ani de relație, însă separarea nu a fost una amiabilă. Make-up artista susține că fostul iubit a agresat-o, iar în urma unui episod tensionat a obținut și un ordin de protecție.

Ema Uta s-a despărțit de Andrei Barbu

Ema Uta, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România, a trecut recent printr-un episod dificil care a marcat finalul relației sale cu Andrei Barbu. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, aceasta ar fi fost agresată de fostul partener, ceea ce a determinat-o să solicite un ordin de protecție.

Timp de doi ani, relația dintre Ema Uta și Andrei Barbu a fost în atenția publicului, cei doi participând împreună la evenimente, vacanțe și ieșiri în cluburi. Însă, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, cei doi au decis să se despartă. Make-up artista ar fi încercat să se detașeze de această situație plecând într-o vacanță alături de o prietenă.

Totuși, despărțirea nu a fost lipsită de complicații. Surse apropiate susțin că Andrei Barbu ar fi urmărit postările Emei pe rețelele sociale și ar fi decis să o surprindă, prezentându-se la hotelul în care aceasta era cazată. Milionarul ar fi încercat să o convingă să îi mai acorde o șansă, iar Ema Uta ar fi cedat, acceptând să se împace temporar.

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Probleme la întoarcerea în țară

După revenirea în România, situația dintre cei doi ar fi degenerat. Pe drumul de la aeroport, Andrei Barbu ar fi devenit suspicios cu privire la telefonul Emei, iar discuția ar fi escaladat rapid din cauza geloziei.

Potrivit surselor citate, tensiunile au culminat cu un episod de agresiune fizică în urma căruia Ema Uta și-ar fi pierdut cunoștința, fiind necesară intervenția unui prieten al milionarului.

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Acest incident ar fi reprezentat un șoc pentru make-up artistă, mai ales că, până atunci, relația lor nu fusese marcată de astfel de comportamente. În plus, ea le-ar fi mărturisit apropiaților că gelozia fostului partener devenise tot mai intensă în ultimele luni. Chiar și atunci când ieșea singură în oraș, Andrei Barbu ar fi urmărit-o, ignorând dorințele sale.

Astfel, tânăra a decis să solicite un ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu. Documentul emis de autorități îl obligă pe fostul partener să păstreze distanța și să nu o contacteze sub nicio formă.

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Sursă foto: Instagram

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