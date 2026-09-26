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Irina și Răzvan Fodor, secretul unei relații de aproape 20 de ani. „La noi romantismul s-a mai maturizat” Cum gestionează diferențele de temperament

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Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri din spațiul public din România. După aproape două decenii petrecute împreună și 16 ani de căsnicie, cei doi au vorbit deschis despre modul în care și-au păstrat armonia în relație, cum gestionează momentele de gelozie, dar și despre transformarea romantismului de-a lungul timpului.

Adevărul despre parolele de telefon și gelozia din cuplu

Transparența totală reprezintă una dintre regulile nescrise ale familiei Fodor. Cei doi își cunosc parolele de la telefoane, însă motivul este unul pur practic și logistic, nicidecum o formă de control reciproc.

„Normal că ne știm parolele. Ne schimbăm de multe ori rolurile între noi și avem nevoie de lucruri absolut banale: ‘Intră tu și plătește aia’, ‘Vezi mesajul ăla’, ‘Trimite poza de la mine’. După aproape douăzeci de ani, misterul nu mai este parola telefonului. Misterul este unde și-a pus Irina cheile”, a declarat Răzvan Fodor, într-un interviu pentru Viva.ro.

În ceea ce privește gelozia, prezentatoarea TV a recunoscut că a trecut prin astfel de stări la începutul poveștii lor de dragoste, pe când soțul ei se bucura deja de o mare popularitate.

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„La începutul relației eu am fost mai geloasă. Eram foarte tânără, iar domnul Fodor era deja Răzvan Fodor, cu admiratoare, cu tot tacâmul. După care am înțeles două lucruri: unu, că pe omul ăsta chiar îl iubește toată lumea și trebuie să mă obișnuiesc; doi, că el nu mi-a dat niciodată motive reale să fiu geloasă”, a mărturisit Irina Fodor.

Răzvan Fodor are o viziune similară în ceea ce privește încrederea în partener: „Eu n-am fost gelos. Sau, mă rog, nu într-un fel care să ne conducă viața. Nu poți să trăiești cu un om și să-l verifici întruna. Ce viață mai e aia?”.

Cum s-a maturizat romantismul după 16 ani de căsnicie

Trecrea timpului a schimbat și definirea gesturilor romantice în cuplul lor. În locul gesturilor spectaculoase, atenția s-a mutat pe sprijinul reciproc în activitățile zilnice și pe momentele simple petrecute în doi.

Irina Fodor, mesaj emoționant de ziua soțului eiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

„La noi romantismul s-a mai… maturizat. Dar sunt alte gesturi care pentru mine valorează mult mai mult acum. Să-mi facă ceva bun de mâncare când știe că vin obosită, să organizeze lucrurile astfel încât eu să nu mai am nimic de făcut, să spună: ‘Hai, plecăm noi doi undeva!’. Lucrurile astea mici au devenit foarte importante”, a explicat vedeta TV, completată de soțul ei: „Îmi place să avem timpul nostru. Să plecăm undeva doar noi, să ieșim la masă, să bem un vin, să stăm de vorbă. Cred că, după atâția ani, asta e forma noastră de romantism”.

Irina Fodor a subliniat că legătura dintre ei a rămas extrem de puternică: „Și încă ne place foarte mult să fim împreună. Pare puțin, dar nu e deloc puțin după aproape douăzeci de ani”.

 

Modul diferit în care cei doi reacționează la certuri

Chiar dacă afișează o armonie de invidiat, neînțelegerile nu îi ocolesc. În timp, cei doi au învățat să gestioneze deosebirile de temperament în momentele tensionate, găsind de fiecare dată o cale de mijloc. Irina Fodor recunoaște că simte nevoia să lămurească orice dispută imediat ce apare, refuzând să ignore problema sau să lase lucrurile suspendate fără o discuție clară.

În schimb, Răzvan Fodor abordează situațiile conflictuale cu mai multă prudență. Atunci când se enervează, prezentatorul preferă să se retragă pentru o scurtă perioadă și să tacă, din dorința de a evita cuvintele grele spuse la impuls, pe care le-ar putea regreta ulterior. Deși amână momentul confruntării pentru a lăsa spiritele să se calmeze, cei doi revin de fiecare dată la dialog, asigurându-se că fiecare își exprimă trăirile și își înțelege partenerul.

„Chiar dacă nu se discută exact în momentul ăla, pentru că fiecare are nervii lui, se discută, până la urmă. Și fiecare ajunge să înțeleagă ce a vrut să zică celălalt și ce a simțit, de fapt”, a concluzionat Răzvan Fodor.

Foto – Facebook / Instagram

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