„Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire!” Loredana, declarația de iubire cu care a surprins întreaga lume

Loredana Groza și Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, împărtășesc o legătură specială, construită pe ani de prietenie și admirație reciprocă. Recent, relația lor apropiată a fost dezvăluită publicului, într-un moment emoționant în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1.
Într-o intervenție surpriză, Loredana i-a transmis lui Dan un mesaj plin de afecțiune.
„Este nu numai talentat, ci un caracter cum rar mai întâlnești în zilele noastre. Este acel old school pe care ne este dor să îl regăsim printre mulți muzicieni din generațiile noi. Vreau să îi transmit toată dragostea mea și să îi mulțumesc că, odată, eram la Sibiu și a apărut, fără să știu, în timp ce cântam, și am cântat ca o surpriză pentru cei prezenți, ”S-a rupt lanțul de iubire”, dar între noi, Dan, nu se va rupe niciodată lanțul de iubire. Tu știi asta. Te iubesc și îți doresc multă, multă sănătate”, a afirmat Loredana.
În cadrul aceleiași emisiuni, Loredana și-a amintit și de prima întâlnire cu Ștefan Bănică Jr., pe holurile unei audiții pentru un film.
„Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică Jr. (…) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”, a spus artista.
La rândul lui, artistul a vorbit despre capacitatea de adaptare a Loredanei, dar și despre parcursul ei profesional.
„Loredana este, fără dar și poate, probabil cea mai longevivă artistă din generația noastră, cu o putere de a se reinventa incredibilă. Merge în continuare, e ca o rachetă. Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama”, a afirmat Ștefan Bănică.
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