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Peter Byrne, cântărețul și compozitorul care a fondat celebrul duo synth-pop Naked Eyes, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Muzicianul britanic a rămas în istoria pop-rock-ului prin vocea sa inconfundabilă, lăsând în urmă o moștenire sonoră dragă generațiilor de melomani.

O trecere în neființă discretă în Los Angeles

Peter Byrne s-a stins din viață în mod pașnic la Los Angeles, în urma unei scurte suferințe. Anunțul trist a fost făcut printr-un comunicat oficial de presă transmis către publicația Billboard.

Aproapiații au precizat că familia va organiza o ceremonie funerară privată pentru a-și lua rămas-bun. În urma artistului rămân frații săi, Eileen, Sandy, Carol și Steve, cei trei copii ai săi, Merlin, Dylan și Chloe, precum și fosta sa soție, Elena.

Succesul fulminant al anilor ’80 și piesa care a cucerit topurile

Născut în Islington, Londra, Peter Byrne și-a început parcursul muzical în orașul Bath, făcând parte din mai multe proiecte înainte de a fonda Naked Eyes în anul 1982, alături de regretatul Rob Fisher. Cei doi au semnat cu prestigioasa casă de discuri EMI Records și au înregistrat albumul lor de debut chiar în celebrele studiouri Abbey Road.

Proiectul a cunoscut un succes uriaș odată cu reinterpretarea synth-pop a piesei clasice compuse de Burt Bacharach și Hal David. Varianta lor pentru „Always Something There to Remind Me” a urcat rapid în clasamente, devenind un reper al epocii. Trupa a continuat să lanseze piese memorabile precum „Promises, Promises”, un cântec la a cărui versiune remixată a contribuit inclusiv celebra artistă Madonna pentru vocile de fundal.

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După dispariția prematură a colegului său de trupă, Rob Fisher, în anul 1999, Peter Byrne a refuzat să lase muzica Naked Eyes să dispară. El a continuat să compună, să lanseze albume solo și să susțină turnee internaționale entuziasmante, menținând vie legătura cu fanii din întreaga lume.

Foto – Profimedia

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