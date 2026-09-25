Nattasha Black, dezvăluiri din camera în care își ține accesoriile de dominatoare. Fanii au fost surprinși 

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Nattasha Black și-a uimit fanii când s-a filmat în camera în care își ține accesoriile de dominatoare. Concurenta de la Insula Iubirii își face meseria cu dedicație, iar internauții și-au arătat aprecierea, dar și uimirea față de meseria aleasă.

Nattasha Black, incursiune în meseria pe care o practică

Concurenta de la Insula Iubirii a atras rapid atenția telespectatorilor, nu doar prin aspectul său extrem de interesant și impozant, ci și prin meseria pe care o practică. Nattasha Black este dominatoare și participă în sezonul 10 din Insula Iubirii.

Meseria ei controversată a atras o mulțime de curiozități din partea telespectatorilor și nu numai. Job-ul ei este foarte popular în Anglia și spune că are parte de clienți cu funcții foarte înalte.

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Ea s-a filmat recent într-o cameră în care pare că își ține multe dintre accesoriile folosite pentru a își domina clienții. Ea a adoptat o ținută lejeră și s-a filmat în timp ce dansa pe o melodie. În fundal, se puteau vedea accesoriile pe care le folosește pentru a își face meseria.

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Ea spune că este o femeie asumată care își iubește meseria, cu toate că iubitul ei, Lorenzo, nu este foarte încântat de job-ul ei.

A făcut școală de dominatoare

Mai mult, Nattasha a povestit că a făcut o școală de specialitate pentru a putea practica această meserie. Concurenta, pe numele ei real Carmen Ionescu, a povestit cum a ajuns să fie dominatoare. În urmă cu șapte ani, ea a văzut că există la Londra o instituție în care se învață tainele dominației, așa că s-a înscris și a absolvit-o.

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„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a declarat Nattasha Black, la Insula iubirii.

Ea și iubitul ei, Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, sunt împreună de mai mulți ani și locuiesc în Anglia. Lorenzo a fost căsătorit anterior timp de 8 ani și are trei copii. El a divorțat de mama copiilor, însă a păstrat o relație apropiată cu ei.

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