Denise Rifai, despre bunele maniere și gesturile care o enervează: „Deci nu există așa ceva!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Denise Rifai a vorbit despre gestul pe care îl fac mulți oameni din jur și pe care îl consideră lipsit de bun gust. Prezentatoarea Tv a vorbit pe rețelele de socializare despre lipsa de maniere a acestor oameni și a criticat gestul de prost gust.

Denise Rifai, despre gesturile care o scot din minți

Vedeta a mărturisit că nu suportă persoanele care vorbesc cu gura plină sau plescăie în timp ce mănâncă ori mănâncă cu gura deschisă. Rifai s-a arătat deranjată de faptul că unele persoane consideră că aceste comportamente ar fi „cool”.

În plus, ea spune că nu suportă nici oamenii care vorbesc la telefon pe speaker în public și a catalogat toate aceste gesturi drept groaznice.

Citește și: Denise Rifai, prima apariție după ce a plecat de la Furnicuțele. În ce producție a fost surprinsă prezentatoarea tv

„Nu suport oamenii care vorbesc cu gura plină! Deci nu există așa ceva! De bunele maniere mai știe cineva?! Și mai și plescăie! Adică ei cred că sunt «cool» și cum? Iacs! Și mai sunt și cei care mănâncă cu gura deschisă! Doamne ferește! Și cei care vorbesc folosind difuzorul telefonului în public! Ceva groaznic!”, a scris Denise Rifai, pe Instagram.

Ce reguli respectă prezentatoarea Tv în alimentația ei

Denise Rifai a vorbit despre importanța alimentației sănătoase și a disciplinei când vine vorba despre stilul de viață sănătos. Ea spune că mănâncă foarte atent și nu consumă zahăr deloc.

„Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi. Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce”, a explicat vedeta.

În plus, ea spune că nu consumă băuturi carbogazoase și nu adaugă niciodată sare în mâncare.

Citește și: Ce relaţie există între Denise Rifai şi Dan Negru, de fapt. Prezentatorul a cerut să apară în emisiunea „40 de întrebări”: „Nu reuşeam sa îl calmez” / EXCLUSIV

„Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald”, povestea vedeta în urmă cu ceva timp.

Urmărește-ne pe Google News