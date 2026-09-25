Întrebarea lui Sasha care a blocat-o pe Theo Rose. Artista a avut o discuție amuzantă cu fiul ei: „Cât mai durează?”

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Theo Rose și fiul ei, Sasha, au cucerit internetul cu replici amuzante și momente adorabile. La scurt timp după începerea grădiniței, artista a purtat o conversație cu fiul ei, însă întrebarea lui a lăsat-o fără grai.

Theo Rose, blocată de întrebarea fiului ei

Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste din România, a împărtășit recent un moment amuzant din viața ei de mamă, stârnind un val de reacții pe rețelele sociale. Fiul său, Sasha, care a început grădinița în această toamnă, i-a adresat o întrebare care a făcut-o să zâmbească și să reflecteze.

„A treia zi de grădi. Sasha: Cât mai durează? Eu: Ce, mami? Sasha: Grădinița. Eu:…”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Sasha a împlinit în vara acestui an vârsta de 3 ani, iar acum a început o nouă etapă în viața lui. Etapă care se pare că nu îl încântă atât de tare, pe baza întrebării puse mamei sale.

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De ce refuză artista să arate chipul lui Sasha

Artista a atras recent atenția și printr-un videoclip în care apare alături de fiul său, fără a-i dezvălui chipul. Decizia sa de a proteja intimitatea micuțului a fost apreciată de mulți, dar și contestată de unii.

Într-o postare sinceră, Theo Rose a explicat: „Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă”.

Vedeta a continuat să explice că respectă dorințele fiului său, chiar și la o vârstă atât de fragedă.

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„Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea. Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște”, a subliniat Theo Rose.

Theo Rose se numără printre acele mame care militează pentru protejarea intimității copiilor lor până când aceștia vor fi suficient de mari pentru a decide singuri ce vor să împărtășească.

„Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a concluzionat artista.

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Sursă foto: Instagram

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