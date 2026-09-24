Adriana Bahmuțeanu a solicitat ordin de protecție pentru fiul ei, Eduard. Ce le-a spus băiatul judecătorilor

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Tensiunile din familia regretatului om de afaceri Silviu Prigoană continuă să țină prima pagină, iar ultimele evoluții din instanță au adus un deznodământ neașteptat. Adriana Bahmuțeanu a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fiilor mai mari ai fostului ei soț, Honorius și Silvius Prigoană, susținând că fiul ei cel mic, Eduard, ar avea nevoie de protecție în raport cu frații săi vitregi.

Adriana Bahmuțeanu a cerut ordin de protecție pentru Eduard

Adriana Bahmuțeanu a solicitat un ordin de restricție valabil pentru o perioadă de șase luni. Printre măsurile cerute se numărau obligarea lui Honorius și a lui Silvius Prigoană de a păstra o distanță de cel puțin 100 de metri față de Eduard, interzicerea oricărui contact cu acesta, precum și consiliere psihologică și monitorizare medicală strictă, notează Cancan.

Jurnalista și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a fiului ei, menționând că tânărul are nevoie de supraveghere medicală atentă pentru anumite afecțiuni și acuzând faptul că frații mai mari nu ar fi respectat recomandările medicilor. De asemenea, aceasta a adus în discuție și posibilitatea unei înstrăinări părintești.

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Mărturia lui Eduard a schimbat cursul procesului

În timpul audierilor, declarațiile fiului cel mic al Adrianei Bahmuțeanu au oferit o altă perspectivă asupra situației din familie. Eduard le-a explicat judecătorilor că are o relație foarte bună cu frații săi mai mari, Honorius și Silvius, că aceștia au grijă de el și că își dorește să rămână în continuare alături de ei.

Totodată, adolescentul a precizat că nu își dorește emiterea unui ordin de protecție împotriva lor și nici nu intenționează să locuiască alături de mama sa.

Având în vedere că nu au fost identificate dovezi privind o stare de pericol actuală sau acte de violență, Judecătoria Buftea a decis să respingă cererea pentru ordinul de protecție.

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Decizia instanței în cazul Adrianei Bahmuțeanu

Deși a respins solicitarea privind ordinul de restricție, instanța a dispus sesizarea DGASPC Ilfov pentru monitorizarea situației și asigurarea că drepturile minorului sunt respectate.

În plus, Adriana Bahmuțeanu a fost obligată la plata sumei de 6.560 de lei către Honorius și Silvius Prigoană, reprezentând cheltuieli parțiale de judecată.

Hotărârea primei instanțe a fost atacată cu apel, dosarul urmând să fie reanalizat de către Tribunalul Ilfov.

Sursă foto: Facebook

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