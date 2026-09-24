Adriana Bahmuțeanu a solicitat ordin de protecție pentru fiul ei, Eduard. Ce le-a spus băiatul judecătorilor

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Tensiunile din familia regretatului om de afaceri Silviu Prigoană continuă să țină prima pagină, iar ultimele evoluții din instanță au adus un deznodământ neașteptat. Adriana Bahmuțeanu a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fiilor mai mari ai fostului ei soț, Honorius și Silvius Prigoană, susținând că fiul ei cel mic, Eduard, ar avea nevoie de protecție în raport cu frații săi vitregi.
Adriana Bahmuțeanu a cerut ordin de protecție pentru Eduard
Adriana Bahmuțeanu a solicitat un ordin de restricție valabil pentru o perioadă de șase luni. Printre măsurile cerute se numărau obligarea lui Honorius și a lui Silvius Prigoană de a păstra o distanță de cel puțin 100 de metri față de Eduard, interzicerea oricărui contact cu acesta, precum și consiliere psihologică și monitorizare medicală strictă, notează Cancan.
Jurnalista și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a fiului ei, menționând că tânărul are nevoie de supraveghere medicală atentă pentru anumite afecțiuni și acuzând faptul că frații mai mari nu ar fi respectat recomandările medicilor. De asemenea, aceasta a adus în discuție și posibilitatea unei înstrăinări părintești.
În timpul audierilor, declarațiile fiului cel mic al Adrianei Bahmuțeanu au oferit o altă perspectivă asupra situației din familie. Eduard le-a explicat judecătorilor că are o relație foarte bună cu frații săi mai mari, Honorius și Silvius, că aceștia au grijă de el și că își dorește să rămână în continuare alături de ei.