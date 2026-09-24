Sportiva care și-a făcut publică relația cu un bărbat mai tânăr cu 11 ani decât ea

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Lindsey Vonn și-a făcut publică relația cu noul iubit pe rețelele sociale, miercuri după-amiază, 23 septembrie. Legenda americană a Jocurilor Olimpice de iarnă și-a oficializat relația cu schiorul francez Matthieu Bailet. Vonn, în vârstă de 41 de ani și formează oficial un cuplu cu Bailet, în vârstă de 30 de ani. Acesta este schior de coborâre și a debutat în Cupa Mondială în martie 2016, la St. Moritz, în Elveția. A participat și la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022.
„Pun piesele cap la cap. Coborâre după coborâre. Tură după tură. Testez, ajustez, învăț. Este nevoie de multă muncă pentru a găsi acele mici detalii care fac diferența. Cantonament în Chile ”, a scris el pe Instagram la începutul acestei săptămâni.
„Au fost câteva zile foarte bune aici. Antrenamente bune, multă muncă și multă distracție pe parcurs. Este atât de bine să revin la această rutină, să fac ceea ce iubesc și să mă pregătesc pentru sezonul care urmează. ”, a adăugat schiorul săptămâna trecută.