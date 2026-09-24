  MENIU  
Home > Vedete > Sportiva care și-a făcut publică relația cu un bărbat mai tânăr cu 11 ani decât ea

Sportiva care și-a făcut publică relația cu un bărbat mai tânăr cu 11 ani decât ea

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lindsey Vonn și-a făcut publică relația cu noul iubit pe rețelele sociale, miercuri după-amiază, 23 septembrie. Legenda americană a Jocurilor Olimpice de iarnă și-a oficializat relația cu schiorul francez Matthieu Bailet. Vonn, în vârstă de 41 de ani și formează oficial un cuplu cu Bailet, în vârstă de 30 de ani. Acesta este schior de coborâre și a debutat în Cupa Mondială în martie 2016, la St. Moritz, în Elveția. A participat și la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022.

Lindsey Vonn, relație cu un bărbat mai tânăr cu 11 ani decât ea

„Era timpul pentru o retrospectivă a verii… partea 1 ❤️”, a scris Vonn miercuri pe Instagram, făcând publică relația.

Bailet a confirmat relația în comentarii: „Abia aștept să văd partea a doua a retrospectivei de vară 😉😘.”

FIS Alpine Skiing World Cup in AustriaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Bailet are peste 17.000 de urmăritori pe Instagram, iar numărul acestora este posibil să crească în perioada următoare, după ce relația cu Vonn a devenit publică.

Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Recomandarea zilei

Citește și: Fraser Olender și Matt Rogers, cel mai nou cuplu. Cei doi actori și-au asumat public relația: „O persoană foarte specială”

„Pun piesele cap la cap.  Coborâre după coborâre. Tură după tură. Testez, ajustez, învăț. Este nevoie de multă muncă pentru a găsi acele mici detalii care fac diferența. Cantonament în Chile ”, a scris el pe Instagram la începutul acestei săptămâni.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

„Au fost câteva zile foarte bune aici.  Antrenamente bune, multă muncă și multă distracție pe parcurs. Este atât de bine să revin la această rutină, să fac ceea ce iubesc și să mă pregătesc pentru sezonul care urmează. ”, a adăugat schiorul săptămâna trecută.

Citește și: Andreea Marin, despre ce nu ar mai face în relaţii: „E multă ipocrizie în lumea în care trăim”/ EXCLUSIV

Schiorul francez își petrece cea mai mare parte a timpului pe munte, dar este și un pasionat al ciclismului.

Cei doi formează un cuplu de cel puțin câteva luni

În luna mai, o sursă exclusivă a declarat pentru PEOPLE că cei doi «e cunosc mai bine, după ce au fost văzuți împreună în New York, a relatat PEOPLE în această săptămână.

Vonn, care a suferit o accidentare gravă la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, s-a recuperat în ultimele luni și și-a petrecut vara alături de noul său iubit.

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
GSP.ro
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
Click.ro
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman”
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Citește și...
„Gigi îl vrea categoric, 75% este rezolvat”: Mihai Stoica, anunț-bombă pentru deturnarea lui Nicolae Stanciu de la U Cluj
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Netflix pregătește una dintre cele mai spectaculoase premiere. Filmările au avut loc pe un vulcan real
Victoria și Valerie Lungu, o relație cu suișuri și coborâșuri. De ce influencerița și-a dat mama afară din casă și s-au blocat pe rețelele sociale
Raluca Dumitru, dezvăluiri despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. "Dacă știam, cu siguranță ne-am fi dus peste ea!" Detalii dureroase aflate chiar la priveghi
Alexandra Bădescu, acuzații la adresa lui Nick Rădoi după moartea Mădălinei Apostol: „Ai terorizat-o”
Pozele care spun totul despre discursul președintelui Nicușor Dan la ONU
Cine este sora tinerei găsită moartă într-o valiză, pe Olt. Ce legătură are Eliza cu Mira, Antonia, dar și cu Elena, soția lui Ianis Hagi! E o persoană foarte importantă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lora nu vrea să devină mamă. Vedeta explică motivele: „E prea multă răutate” 
Lora nu vrea să devină mamă. Vedeta explică motivele: „E prea multă răutate” 
Andreea Vasile se întoarce pe sticlă! "Este ceva ce n-am mai făcut până acum!" Ce spune Ruxandra Ion despre alegerea actriței pentru noua producție Antena 1
Andreea Vasile se întoarce pe sticlă! "Este ceva ce n-am mai făcut până acum!" Ce spune Ruxandra Ion despre alegerea actriței pentru noua producție Antena 1
Proiecte speciale
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Libertatea.ro
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Mihai Onilă spune că simte prezența fiicei sale pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem”
Mihai Onilă spune că simte prezența fiicei sale pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem”
Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, scandal de proporții cu mama fetiței sale. Au ajuns în fața judecătorului 
Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, scandal de proporții cu mama fetiței sale. Au ajuns în fața judecătorului 
Natalia Guberna, reacție dură la adresa lui Horia Brenciu în scandalul cu Elena Cârstea. "Nu a fost un gentleman! Ea și-a făcut visuri, speranțe"
Natalia Guberna, reacție dură la adresa lui Horia Brenciu în scandalul cu Elena Cârstea. "Nu a fost un gentleman! Ea și-a făcut visuri, speranțe"
Nicușor Dan, explicații despre sărutul cu Mirabela Grădinaru. Cum a ajuns momentul intim pe TikTok
Nicușor Dan, explicații despre sărutul cu Mirabela Grădinaru. Cum a ajuns momentul intim pe TikTok
Observator News
Răpus de durere, tatăl Valentinei îl amenință pe călăul fiicei sale: "Nu stau de vorbă cu el, îl omor"
Răpus de durere, tatăl Valentinei îl amenință pe călăul fiicei sale: "Nu stau de vorbă cu el, îl omor"
Libertatea pentru Femei
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Băutura virală pentru imunitate a Elwirei Petre. Rețeta pas cu pas: „E ritualul nostru de toamnă și iarnă”/ VIDEO
Băutura virală pentru imunitate a Elwirei Petre. Rețeta pas cu pas: „E ritualul nostru de toamnă și iarnă”/ VIDEO
Două zodii intră într-o perioadă de aur financiară până în 2030. Au parte de bani, belșug și câștiguri
Două zodii intră într-o perioadă de aur financiară până în 2030. Au parte de bani, belșug și câștiguri
Hipertensiune la 20-30 de ani: ce spun noile ghiduri despre tensiunea arterială
Hipertensiune la 20-30 de ani: ce spun noile ghiduri despre tensiunea arterială
Jobul de la 40-50 de ani poate lăsa urme asupra memoriei. Ce au descoperit cercetătorii după ani de urmărire
Jobul de la 40-50 de ani poate lăsa urme asupra memoriei. Ce au descoperit cercetătorii după ani de urmărire
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
Libertatea
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Trei spitale din România au rămas fără acreditare în ultimul an. Ce se întâmplă la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” din Capitală: pereți degradați, supraaglomerare și probleme cu apă caldă
Trei spitale din România au rămas fără acreditare în ultimul an. Ce se întâmplă la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” din Capitală: pereți degradați, supraaglomerare și probleme cu apă caldă
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton