Lora nu vrea să devină mamă. Vedeta explică motivele: „E prea multă răutate” 

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Lora a vorbit despre zvonurile cum că s-ar fi despărțit de Ionuț Ghenu, după ce artista a apărut singură la un eveniment. Vedeta a vorbit și despre subiectul privind o eventuală sarcină și a lămurit că nu își dorește să aducă pe lume un copil. Iată ce spune cântăreața despre ideea de a deveni mamă.

Lora, despre zvonurile despărțirii de Ionuț Ghenu

După ce s-a afișat singură la mai multe evenimente, oamenii au presupus că Lora și Ionuț Ghenu s-ar fi despărțit. Totuși, cântăreața susține că nu este adevărat și chiar soțul ei a infirmat zvonurile, spunând că „suntem foarte bine, doar n-am fost împreună”.

Artista s-a declarat supărată că declarațiile lui Ionuț nu au fost preluate.

„Și nu prea i-au luat declarațiile să le dea mai departe, că nu le-a convenit. E ciudat că și în 2026, în media, există dorința asta de a murdări oameni sau de a arunca în ei lucruri negative și mi se pare că e păcat. Înțeleg că e nevoie de trafic și e nevoie de engagement și e nevoie de bârfă. Și mie îmi place bârfa, nu mă înțelegeți greșit”, a explicat Lora pentru cancan.ro.

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Ea a vorbit și despre bârfa din spațiul privat și a declarat că a suferit și a afectat-o mult, însă la finalul zilei a avut parte de liniștea din brațele omului pe care îl iubește.

De ce nu vrea să facă un copil

Vorbind despre răutatea oamenilor, Lora a spus că acest lucru a contribuit la decizia de a nu aduce pe lume un copil.

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„Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor, cum am fost eu. Și poate e un lucru care o să îi pună puțin pe gânduri pe oameni pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care gândesc ca mine.

Și nu e neapărat un lucru sănătos pentru societate, pentru umanitate, dar e un lucru sănătos pentru mine și pentru femeile care aleg chestia asta. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea”, a continuat artista.

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