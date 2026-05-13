Lora, replică pentru Carmen Harra, după ce a spus că divorțul dintre ea și Ionuț Ghenu este inevitabil. Artista a mers singură la nunta Andreei Bălan

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lora s-a enervat după ce au apărut speculații cu privire la un eventual divorț dintre ea și Ionuț Ghenu. Totul a pornit de la faptul că artista a mers singură la nunta Andreei Bălan. Ulterior, Carmen Harra a spus că Lora și Ionuț Ghenu vor divorța, pentru că nu sunt compatibili. Acum, artista îi dă replica.

Carmen Harra a spus că ea și Ionuț Ghenu nu sunt compatibili

Carmen Harra a ieșit public și a analizat destinul căsniciei dintre Lora și Ionuț Genu, din punct de vedere numerologic. Ea a spus că mariajul dintre cei doi nu va rezista în timp și că Lora nu este compatibilă cu Ionuț Ghenu.

Clarvăzătoarea spune că Lora va divorța de Ionuț Ghenu, la fel ca ăn prima căsătorie, cu Dan Badea. Numeroloaga i-a dat un sfat cântăreței și i-a spus să nu se mai căsătorească pe viitor, pentru că toate căsniciile sale vor fi sortite eșecului.

Citește și: Cum se înțeleg Lora și Ionuț Ghenu, la un an și jumătate de căsnicie: „Sunt o femeie cu destule traume. Pot apărea tensiuni”

„Bazat pe codul ei de viață (n.r. Lora), ea fiind cifra cinci și născută într-o zi de 23, mai are un cinci, are divorțul, cel puțin două. Deci eu garantat vă spun că fata asta, orice pretinde ea, nu se atașează de fapt de nimeni și va divorța categoric de acest om. Ba mai mult, nu-i recomand să se mai căsătorească, că divorțează și de oricare altcineva vine în viața ei

Ceea ce este interesant cu amândoi acești bărbați, cu Dan, primul ei soț, și cu acest Ionuț, al doilea, este că s-au știut în alte vieți. Din codificarea lor ies vieți anterioare. Ba mai mult, aceștia doi s-au știut între ei. Deci ea a mai fost cu amândoi într-o altă viață. Mai mult de atât, codul lui Ionuț este identic cu codul lui Dan, codurile lor de viață. Ea nu e compatibilă cu niciunul dintre ei. Iubirea lor ține trei luni și, pe urmă, le-a trecut.”, a spus Carmen Harra.

Cum a reacționat Lora

Lora a auzit previziunile lui Carmen Harra și s-a înfuriat. Ea spune că este dezamăgită de atitudinea acesteia.

Citește și: Cum arată Lora în costum de baie, la 43 de ani. A primit o avalanșă de comentarii: „Nu zic cu răutate, dar…”

„M-au anunțat foarte mulți oameni că ați vorbit urât despre mine. De ce să faceți asta, doamnă? Când ne-am văzut ați fost atât de drăguță și amabilă cu mine, ați făcut poză cu mine, mi-ați spus cât de mult mă apreciați. Așa se face acum? Vă spune cineva ce să faceți, iar dumneavoastră executați? Tot dumneavoastră mi-ați spus că o să mă căsătoresc și o să am copil până în 2018.

Probabil că v-ați supărat că nu s-a întâmplat asta. Nu știu. E foarte trist. Nu înțeleg de ce ascultați atât de ușor bârfe. Unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea altor oameni. Oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare…. Nu ați distribui piesele pe care le lansez cu aceeași viteză cu care mă bârfiți.”, a spus Lora.

Ea și Ionuț Ghenu sunt împreună de 11 ani, iar în 2024 au devenit soț și soție. Lora a mai fost căsătorită anterior cu comediantul Dan Badea, de care a divorțat.

Urmărește-ne pe Google News