Cum arată Lora în costum de baie, la 43 de ani. A primit o avalanșă de comentarii: „Nu zic cu răutate, dar…”

Lora și-a luat prin surprindere fanii și urmăritorii din mediul online după ce a postat câteva fotografii în costum de baie. Vedeta arată impecabil la 43 de ani, iar fanii au apreciat silueta ei. Cu toate acestea, au fost și voci critice, care i-au atras atenția cântăreței. Iată ce reacții au avut fanii.
Lora are 43 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Vedeta este cunoscută pentru felul ei autentic de a fi, iar urmăritorii apreciază felul în care acesta se postează adesea fără strop de machiaj.
De data aceasta, Lora a postat câteva imagini cu ea în costum de baie, din vacanța în care se simte minunat. Fotografiile nu au trecut neobservate, fiind apreciate de mii de oameni.
„Nu zic cu răutate, dar de ce te-ai posta așa? 🤔 Din câte știu, măritată ești. Cine ai vrea să te mai vadă, Doamne!”, a fost mesajul unui urmăritor.
Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit în 2024
Lora și Ionuț Ghenu au o relație de mulți ani de zile, iar în 2024, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au cununat civil.
Evenimentul a avut loc pe 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație. Lora a purtat o rochiță roz pudrat, la care a asortat o gentuță cu pietricele, în timp ce Ionuț Ghenu a optat pentru un sacou într-o nuanță de alb/gri și o cămașă albă simplă.