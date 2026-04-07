Cum se înțeleg Lora și Ionuț Ghenu, la un an și jumătate de căsnicie: „Sunt o femeie cu destule traume. Pot apărea tensiuni”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit în urmă cu un an și jumătate, deși povestea lor a început cu ani în urmă. Artista a vorbit despre ce s-a schimbat în relația lor odată cu căsătoria și cum au reușit să obțină un echilibru în viața de cuplu.

Lora și Ghenu, mai uniți ca niciodată după 1 an de căsnicie

Lora și Ionuț Ghenu au trăit o poveste de dragoste controversată. Artista a fost acuzată că i-ar fi furat iubitul prietenei sale, Doinița Oancea. Timpul a trecut, iar Lora și Ionuț au trecut și ei prin toate stările și momentele dificile, iar în urmă cu un an și jumătate au decis să se căsătorească.

Cântăreața spune că nu s-a schimbat nimic în dinamica cuplului lor și relația dintre ei se bazează pe comunicare și umor.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună.

Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a explicat Lora pentru Revista Viva!

Cum își împart banii

Vedeta a vorbit și despre subiectul finanțe, spunând că discuția despre bani trebuie purtată în orice cuplu, oricât ar fi de inconfortabil. Lora și Ghenu au bani la comun, dar au și bugete separate, astfel încât fiecare să facă ce își dorește cu banii pe care îi câștigă.

„A trebuit să avem și discuții despre finanțe. Oricât de neplăcut sau sensibil poate fi subiectul, e extrem de important să se vorbească deschis. Pot exista și tensiuni la început, dar unde e iubire există înțelegere, chiar dacă poate dura până vă găsiți echilibrul. Acum, nu mai suntem genul de cuplu care să transforme banii într-un subiect tensionat.

Fiecare dintre noi are responsabilitățile și proiectele lui, dar funcționăm ca o echipă. Pentru noi, încrederea și transparența sunt mult mai importante decât orice formulă rigidă. Avem și bani la comun, și separat, și ne știm prioritățile. Cred că asta e cel mai important pentru fiecare cuplu. Să se pună de acord cu prioritățile”, a spus Lora.

Urmărește-ne pe Google News