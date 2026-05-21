Lora, amenințată cu moartea de doi bărbați. „Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze!” prin ce atrecut artista

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lora trece prin momente de coșmar din cauza agresivității din mediul virtual. Ceea ce părea la început doar un set de comentarii răutăcioase s-a transformat rapid într-o situație de o gravitate extremă, care a împins-o pe îndrăgita artistă să ceară ajutorul de urgență al autorităților.

Artista a decis să nu mai tacă și a mers direct la sediul Poliției pentru a depune o plângere oficială împotriva a doi bărbați care au depășit orice limită legală și morală, transmițându-i mesaje de o violență greu de imaginat.

Agresorii au fost identificați de anchetatori

În ciuda imaginii publice mereu zâmbitoare și a succesului de care se bucură pe scenă, Lora a fost nevoită să trăiască în teroare în propria intimitate. Mesajele primite pe platformele sociale, venite din partea a doi bărbați, i-au indus o stare permanentă de teamă și anxietate. Odată sesizați, oamenii legii au deschis imediat un dosar penal și au reușit să îi identifice pe cei doi indivizi care o hărțuiau pe cântăreață.

Deși bărbații au încercat ulterior să dea înapoi și să își justifice gesturile extreme prin diverse pretexte, Lora consideră că trauma prin care a trecut nu poate fi ștearsă cu una, cu două.

„M-au amenințat cu moartea, cu violență. Între timp Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze, că au fost influențați. Consider că dacă vrei să se schimbe ceva în societatea asta, trebuie să faci un efort și să descurajezi astfel de devianțe. Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze. Consumul meu nu mai poate fi recuperat”, a mărturisit Lora, pentru cancan.ro.

Agresorii vor să scape de pedeapsă: Procesul este în plină desfășurare

Cazul a ajuns în atenția magistraților, însă lupta juridică este departe de a se fi încheiat. Conform informațiilor din mediul juridic, cei doi bărbați cercetați penal fac în prezent demersuri disperate pentru a scăpa de rigorile legii, încercând să convingă instanța că faptele lor nu ar trebui să se lase cu o condamnare.

Citeşte şi: Heidi Klum, surprinsă topless, în ipostaze tandre cu Tom Kaulitz, pe balconul unui hotel de la Cannes. Cum au fost fotografiați

Citeşte şi: Detaliul neștiut de la nunta Andreei Bălan. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, la miezul nopții, fără să știe invitații. „Lumea nu și-a dat seama!”

Citeşte şi: Vanessa Trump, diagnosticată cu cancer la sân. Fosta noră a lui Donald Trump este mama a cinci copii

În ciuda presiunilor și a încercărilor acestora de a obține scoaterea de sub urmărire penală, artista rămâne fermă pe poziție. Lora speră ca demersul ei să devină un precedent important pentru toate persoanele publice sau anonime care cad victime hărțuirii în spațiul cibnetic.

Semnal de alarmă în showbiz

Prin această acțiune radicală, vedeta dorește să tragă un puternic semnal de alarmă în privința comportamentelor deviante din online. Lora atrage atenția că statutul de persoană publică nu oferă nimănui dreptul de a lansa atacuri violente sau amenințări la adresa integrității fizice a unui artist, iar expunerea la critică nu trebuie confundată niciodată cu hărțuirea.

Cântăreața a ținut să transmită un mesaj extrem de clar și tăios cu privire la regulile de conduită care ar trebui să guverneze rețelele de socializare și dincolo de ele.

„Libertatea ta de exprimare se oprește unde libertatea mea e amenințată”, a concluzionat cu fermitate artista, decisă să meargă până la capăt în instanță pentru a-și găsi dreptatea și liniștea.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News