Lora a publicat o fotografie rară cu ea adolescentă. Artista a creat un colaj cu două fotografii, una cu ea la 14 ani, iar alta cu ea de acum, la 41 de ani. În dreptul imaginii, cântăreața a vorbit despre momentul în care a început să se machieze și să folosească produse de îngrijire a tenului care îi aparțineau mamei ei.

Lora, imagine rară cu ea adolescentă

Lora și-a lansat propriul brand de produse cosmetice în anul 2019, inspirată de mama ei, care a fost farmacistă. Mama artistei a murit în ianuarie 2020, după o luptă îndelungată cu cancerul. Înainte să se stingă din viață, aceasta a apucat să testeze primele produse create de fiica ei. Pentru Lora, brandul ei, Girls Own Cosmetics, este și un mod de a-și onora mama, care a învățat-o, printre multe altele, cum să aibă grijă de ea.

„De la 14 ani am început să mă machiez pentru spectacol, dar să mă și dau cu cremele mamei. Le făcea special pentru problemele pielii mele de adolescentă. Am învățat să mă îngrijesc și mi-am educat mintea să gândească frumos, pentru că fața este lutul, iar gândul e sculptorul”, a scris Lora în mediul online.

Câte operații estetice are Lora

De-a lungul timpului, Lora a optat pentru mai multe intervenții estetice. Artista a trecut prin mai multe intervenții la nivelul nasului. „Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate. (…) Acum mă simt foarte bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc”, a declarat Lora în trecut, pentru VIVA!.

Totodată, Lora și-a ridicat buza de sus și a optat pentru injecții cu acid hialuronic și botox. „Mi-am făcut recent o intervenție la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat puțin buza de sus, ceva foarte natural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a explicat Lora cu altă ocazie.

