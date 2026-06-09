Cine este Georgian Păun, fostul iubit al Ancăi Dinicu. Erau logodiți și împreună au un băiat

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Anca Dinicu a anunțat marți, 9 iunie, că ea și logodnicul ei, Georgian Păun, au decis să se despartă. S-au logodit în 2024 și împreună au un băiat, Radu. Cine este Georgian Păun.

Cine este Georgian Păun

Georgian Păun a intrat în atenția publicului după ce s-a aflat că forma un cuplu cu actrița Anca Dinicu. Cei doi au format unul dintre cele mai discrete cupluri, iar povestea lor de dragoste a fost marcată de momente importante, printre care logodna și venirea pe lume a fiului lor.

Cariera în baschet

Georgian Victor Păun s-a născut în anul 1994, în Calafat, județul Dolj, și este cu cinci ani mai tânăr decât Anca Dinicu. De-a lungul anilor, acesta și-a construit o carieră în sportul de performanță, fiind cunoscut în lumea baschetului românesc.

Georgian Păun a evoluat la mai multe cluburi importante din baschetul românesc, printre care BCM U Pitești, SCM Timișoara, BC CSU Sibiu, Farul Constanța și Athletic Constanța. De-a lungul carierei sale, a fost apreciat pentru determinarea și implicarea de care a dat dovadă în competițiile interne.

La un moment dat, sportivul a decis să se retragă din activitatea profesionistă. Într-un interviu acordat pentru Baschet.ro, acesta a mărturisit că moartea legendarului Kobe Bryant l-a afectat profund și l-a făcut să își reevalueze prioritățile. Astfel, a ales să se concentreze mai mult asupra vieții personale și a proiectelor care îi aduceau împlinire.

Chiar și după retragere, Georgian a rămas apropiat de lumea sportului și a continuat să participe la diverse evenimente și activități legate de baschet.

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Povestea de dragoste cu Anca Dinicu

Relația dintre Georgian Păun și Anca Dinicu a fost una discretă. Actrița a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă în anul 2024 a anunțat că este însărcinată și că urmează să devină mamă pentru prima dată.

În noiembrie 2024, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Radu Constantin. Venirea pe lume a copilului a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Totodată, Anca Dinicu a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de Georgian Păun tot în 2024, în timpul unei vacanțe în Thailanda. Cei doi erau logodiți și își construiau împreună viața de familie, fiind considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă.

Pe 9 iunie, actrița a anunțat că ea și Georgian au decis să pună punct relației lor. „O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris actrița.

Foto: Instagram

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