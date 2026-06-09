Ce face Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026: „Iată că am ajuns acum”

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Din 12 iunie, AntenaPLAY aduce „Fiertzi pe Mondial”, un format original cu Gabi Tamaș și Dan Alexa. Analiză, umor și povești captivante, direct din atmosfera vibrantă a Cupei Mondiale FIFA 2026!

Din 12 iunie, Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt „Fiertzi pe Mondial”

Din 12 iunie, fotbalul intră în lumina reflectoarelor cu un nou format captivant ce promite să îmbine analiza sportivă cu divertismentul autentic. „Fiertzi pe Mondial”, transmis exclusiv pe AntenaPLAY, aduce o perspectivă fresh asupra FIFA World Cup 2026™, oferind telespectatorilor o experiență completă. Cu o combinație de umor, pasiune și expertiză, foștii internaționali Gabi Tamaș și Dan Alexa, alături de echipa matinală formată din Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea și Florin Ristei, vor analiza cele mai spectaculoase faze, goluri și controverse din competiția globală.

Pentru prima dată în istorie, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și trei țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Acest spectacol sportiv, urmărit de miliarde de oameni, devine contextul ideal pentru „Fiertzi pe Mondial”, care promite să surprindă nu doar acțiunea din teren, ci și poveștile din culise. „Multe dintre poveștile unui Campionat Mondial nu se scriu pe teren. Ele prind viață în taberele suporterilor, în detaliile mai puțin văzute, dar pline de emoție”, spune Răzvan Simion.

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Gabi Tamaș: „Iată că am ajuns acum”

Dan Alexa, unul dintre protagoniștii emisiunii, declară: „Campionatul Mondial de fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”. La rândul său, Gabi Tamaș adaugă: „Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb, iată că am ajuns acum la «Fiertzi pe Mondial»! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial.”

Pe lângă analizele sportive, formatul va aduce în prim-plan atmosfera din jurul competiției, momentele de emoție din tribune și reacțiile suporterilor. Dani Oțil subliniază: „Campionatul Mondial este despre performanță, dar și despre emoțiile care îi aduc pe oameni împreună. «Fiertzi pe Mondial» va surprinde exact această energie”. Florin Ristei completează: „Uneori, cele mai bune povești sunt cele care se întâmplă în afara terenului: printre suporteri, prin orașele-gazdă sau în momentele pe care camerele surprind doar pentru o clipă”.

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FIFA World Cup 2026™ promite momente de neuitat

Cu trei țări gazdă și formatul extins, FIFA World Cup 2026™ promite momente de neuitat. De la golurile spectaculoase până la poveștile din spatele competiției, „Fiertzi pe Mondial” le aduce telespectatorilor o abordare completă. Cătălin Rizea spune: „Abia aștept să pornim în această călătorie. Campionatul Mondial este despre performanță, dar și despre atmosfera din jurul stadionului și oamenii care fac din FIFA World Cup 2026™ un eveniment unic”.

Nu ratați startul acestui format revoluționar, din 12 iunie, pe AntenaPLAY. Fii parte din spectacolul global, simte energia și descoperă poveștile care transformă fotbalul într-un fenomen.

Foto: Antena 1

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