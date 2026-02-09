Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”

Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut și preferă să folosească alte conturi pentru a-i ajuta pe cei care îi cer sprijinul. Fostul fotbalist a recunoscut că partenera lui de viață este cea care ține evidența economiilor, în timp ce el continuă să ofere sume de bani pe ascuns.

Gabi Tamaș a recunoscut că soția lui, Ioana, este cea care controlează finanțele familiei și se ocupă de economii. Deși ea știe exact câți bani sunt în conturi, concurentul de la Survivor a dezvăluit că obișnuiește să dea bani cu împrumut fără să o anunțe, de cele mai multe ori fără a mai primi sumele înapoi.

Gabi Tamaș a vorbit deschis despre modul în care își gestionează finanțele. În podcast-ul lui Bursucu, fostul fotbalist a recunoscut că soția lui, Ioana, este cea care are frâiele banilor în familie.

Întrebat dacă a reușit să strângă bani de-a lungul carierei sale impresionante, concurentul de la Survivor a fost cât se poate de direct și a menționat faptul că nu el se ocupă de economii. Acesta a explicat că Ioana este cea care administrează veniturile și știe exact care este situația financiară a familiei.

Bursucu: N-ai strâns niciodată bani?

Gabi Tamaș: Nu.

Bursucu: Nici acum?

Gabi Tamaș: Soția strânge.

Bursucu: Tu știi câți bani ai în cont?

Gabi Tamaș: Soția știe.

Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut

Deși Ioana, soția lui gestionează conturile principale, Gabi Tamaș a recunoscut că mai face și excepții, folosind alte conturi pentru a-și ajuta apropiații sau persoanele care îi cer sprijinul. Totuși, el preferă să nu o implice pe partenera lui de viață în aceste tranzacții.

Bursucu: Dar în momentul în care împrumuți pe cineva?

Gabi Tamaș: Nu știe. (…) Sunt mai multe conturi. I-am dat unuia de vreo patru ori. Unul singur a venit și mi-a dat banii. Ca niciodată. M-a surprins! Și mi i-a adus pe toți. Sute de euro… Dacă îți arăt mesajele pe Instagram… Am o grămadă de mesaje. Nu e vorba că nu împrumut. Ajut, dar cer niște sume ireale. Oamenii sunt nebuni.

Gabi Tamaș și soția lui au fost la un pas de divorț

În cadrul aceluiași podcast, Gabi Tamaș a recunoscut că Ioana, soția lui, l-a amenințat de multe ori cu divorțul. Concurentul de la Survivor a mărturisit că vina a fost mereu a lui.

„Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a mai adăugat el.

