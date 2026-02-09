Home > Vedete > Româneşti > Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
.
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut și preferă să folosească alte conturi pentru a-i ajuta pe cei care îi cer sprijinul. Fostul fotbalist a recunoscut că partenera lui de viață este cea care ține evidența economiilor, în timp ce el continuă să ofere sume de bani pe ascuns.
Gabi Tamaș a recunoscut că soția lui, Ioana, este cea care controlează finanțele familiei și se ocupă de economii. Deși ea știe exact câți bani sunt în conturi, concurentul de la Survivor a dezvăluit că obișnuiește să dea bani cu împrumut fără să o anunțe, de cele mai multe ori fără a mai primi sumele înapoi.
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre modul în care își gestionează finanțele. În podcast-ul lui Bursucu, fostul fotbalist a recunoscut că soția lui, Ioana, este cea care are frâiele banilor în familie.
Întrebat dacă a reușit să strângă bani de-a lungul carierei sale impresionante, concurentul de la Survivor a fost cât se poate de direct și a menționat faptul că nu el se ocupă de economii. Acesta a explicat că Ioana este cea care administrează veniturile și știe exact care este situația financiară a familiei.
Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut
Deși Ioana, soția lui gestionează conturile principale, Gabi Tamaș a recunoscut că mai face și excepții, folosind alte conturi pentru a-și ajuta apropiații sau persoanele care îi cer sprijinul. Totuși, el preferă să nu o implice pe partenera lui de viață în aceste tranzacții.
Bursucu: Dar în momentul în care împrumuți pe cineva?
Gabi Tamaș: Nu știe. (…) Sunt mai multe conturi. I-am dat unuia de vreo patru ori. Unul singur a venit și mi-a dat banii. Ca niciodată. M-a surprins! Și mi i-a adus pe toți. Sute de euro… Dacă îți arăt mesajele pe Instagram… Am o grămadă de mesaje. Nu e vorba că nu împrumut. Ajut, dar cer niște sume ireale. Oamenii sunt nebuni.