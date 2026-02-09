Ce studiază Irina Columbeanu la facultatea din America. Fiica Monicăi Columbeanu, pasionată de medicină și sport

Irina Columbeanu este studentă în America, iar recent, tânăra le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum decurge o zi din viață. Iată ce studiază aceasta și cum se desfășoară o zi de facultate în SUA.

Ce studiază Irina Columbeanu

Irina Columbeanu a terminat liceul și a fost acceptată la o facultate de prestigiu din Statele Unite ale Americii.

Inițial, ea și-a dorit să studieze medicina la Cluj, dar a primit o oportunitate de a învăța în SUA și a decis să o urmeze. Tânăra a fost acceptat la New York University, acolo unde studiază nutriția ca prim program de licență (Premed – este un pas obligatoriu în America înainte de facultatea de medicină), ca primă etapă înainte de admiterea la facultatea de medicină americană.

„M-am gândit să fac facultatea de medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University și o să studiez nutriția ca și premed. În America trebuie să faci 4 ani de undergraduate study înainte de școala de medicină și eu am ales să studiez nutriția pentru că sunt pasionată de nutriție, iar apoi o să aplic la școala de medicină tot în America sau în România dacă mă răzgândesc. Acesta e planul. Tot doctor vreau să fiu. Îmi doresc să ajung chirurg. Nu nutriționist, ci chirurg, dar sunt deschisă la orice oportunitate. Doar ador medicina și sănătatea”, a mărturisit tânăra.

Ea a studiat în România la Liceul Francez „Anna de Noailles” până în 2018, iar apoi a fost înscrisă la Malibu High School.

Cum arată o zi din viața ei

Irina Columbeanu are 19 ani și duce o viață tipică de studentă. În plus, ea face tot felul de activități și nu ratează nicio zi pentru a face sport.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta.

Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Apoi am avut engleză și totodată am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri.

Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează 3 ore jumătate”, a spus ea.

După facultate, tânăra a ieșit să mânce cu prietenii ei, iar apoi și-a făcut timp și pentru a face sport. FInalul zilei l-a dedicat studiului, așa că s-a culcat la 1 dimineața.

Oamenii au apreciat videoclipul și cât este de dedicată, iar mama ei, Monica Gabor, i-a lăsat un comentariu emoționant.

„De ce ești cea mai bună fiică din Univers?”, a scris vedeta.

