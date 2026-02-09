Ce studiază Irina Columbeanu la facultatea din America. Fiica Monicăi Columbeanu, pasionată de medicină și sport

Irina Columbeanu este studentă în America, iar recent, tânăra le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum decurge o zi din viață. Iată ce studiază aceasta și cum se desfășoară o zi de facultate în SUA.
Inițial, ea și-a dorit să studieze medicina la Cluj, dar a primit o oportunitate de a învăța în SUA și a decis să o urmeze. Tânăra a fost acceptat la New York University, acolo unde studiază nutriția ca prim program de licență (Premed – este un pas obligatoriu în America înainte de facultatea de medicină), ca primă etapă înainte de admiterea la facultatea de medicină americană.
„M-am gândit să fac facultatea de medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University și o să studiez nutriția ca și premed. În America trebuie să faci 4 ani de undergraduate study înainte de școala de medicină și eu am ales să studiez nutriția pentru că sunt pasionată de nutriție, iar apoi o să aplic la școala de medicină tot în America sau în România dacă mă răzgândesc. Acesta e planul. Tot doctor vreau să fiu. Îmi doresc să ajung chirurg. Nu nutriționist, ci chirurg, dar sunt deschisă la orice oportunitate. Doar ador medicina și sănătatea”, a mărturisit tânăra.
Ea a studiat în România la Liceul Francez „Anna de Noailles” până în 2018, iar apoi a fost înscrisă la Malibu High School.
Cum arată o zi din viața ei
Irina Columbeanu are 19 ani și duce o viață tipică de studentă. În plus, ea face tot felul de activități și nu ratează nicio zi pentru a face sport.
„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta.