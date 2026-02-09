  MENIU  
Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical"

Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical"

Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Deși a primit permisiunea de a pleca acasă, selecționerul României va căuta opinii suplimentare peste hotare, urmând ca Federația să anunțe oficial pe 20 februarie dacă acesta este apt să conducă echipa la confruntarea cu Turcia. Iată cum se simte selecționerul României după o săptămână de investigații amănunțite!

Mircea Lucescu a părăsit astăzi unitatea medicală din Capitală, după o perioadă de supraveghere care a durat o săptămână. Deși a fost eliberat de sub observația medicilor români, selecționerul României se pregătește pentru investigații suplimentare în străinătate.

Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar

După o săptămână petrecută pe mâna doctorilor de la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a părăsit astăzi unitatea medicală. Decizia de a-l interna a venit după ce investigațiile amănunțite au generat anumite îngrijorări în rândul medicilor.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre starea de sănătate a selecționerului României. Acesta va pleca în străinătate pentru mai multe investigații.

„În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală”, a declarat Răzvan Burleanu, conform spynews.ro.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

Sfârșitul anului 2025 a scos la iveală faptul că problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu erau mai serioase decât se credea la început. Odată cu intrarea în noul an, selecționerul României a fost nevoit să apeleze din nou la medici.

De această dată, situația a apărut dintr-un motiv nou, și anume din cauza unei forme puternice de gripă care i-a cauzat o febră ridicată și care nu a cedat la tratamentele uzuale.

Medicii au precizat că trupul său a fost afectat de o inflamație accentuată, cu impact asupra respirației și funcției inimii. Acest lucru i-a alarmat pe apropiații lui. Doctorii au decis să îl includă într-un program medical dedicat problemelor de durată.

Citește și: Mircea Lucescu, primul mesaj transmis de pe patul de spital. Selecționerul României clarifică zvonurile: „Stați liniștiți”

Citește și: Mircea Lucescu, internat în stare gravă la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul

Anul trecut, antrenorul de fotbal a trecut printr-o operație la picior, moment în care i-a fost montată o proteză, realizată de un doctor cunoscut în domeniul ortopediei.

Nu este prima dată când se confruntă cu astfel de încercări. În perioada petrecută în Ucraina, cu aproximativ 16 ani în urmă, el a trecut printr-o intervenție la inimă menită să rezolve blocaje ale vaselor de sânge, ocazie cu care i-a fost montat un dispozitiv special la nivel cardiac.

Citește și: Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”

Citește și: Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Ce a transmis Mircea Lucescu după ce a fost internat în spital

După ce a fost internat în Spitalul Universitar din Capitală, Mircea Lucescu a transmis un mesaj prin FRF. Selecționerul României a spus că starea lui de sănătate este una „favorabilă”.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări. Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate. În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, a transmis Federația Română de Fotbal.

